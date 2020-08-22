【開箱】《秘密森林2》 警檢鬥爭挑戰司法制度

裴斗娜由上季的清爽短髮造型，變成今季的長髮披肩，感覺截然不同。

曹承佑再次扮演冷靜且正義的檢察官，且看能否為他再贏得視帝殊榮。

【明報專訊】韓星曹承佑與裴斗娜自2017年合演有線頻道tvN劇集《秘密森林》叫好叫座，去年宣布原班人馬開拍續集。《秘密森林2》剛於本月15日首播，曹承佑再次飾演沒有感情、只有理性的檢察官，加上裴斗娜扮演機智刑警，以及編劇李秀妍合組「鐵三角」，導演則換上《任意依戀》朴鉉錫。

首播收視超越上季

韓劇開拍續集的情况並不常見，一季16集內容已夠完整，《秘密森林》卻不同，講述韓國警察與檢察官之間的故事，透過不同案件，帶出社會問題，可以長拍長有。

事實上，《秘密森林》首季開播時，觀眾興趣不大，首集收視僅得3%，其後憑藉演員的表現和精密的劇情，收視不斷攀升，結局錄得最高位6.5%，成功翻倍。《秘密森林》同時贏盡好評，包辦第54屆百想藝術大獎最佳劇本、男主角及至高榮譽大獎等多項殊榮。

《秘密森林2》本月中首播，首兩集錄得7.6%及6.4%收視率，輕易超越上季佳績，反映韓國觀眾對新劇質素，投下信心一票。香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix同步收看。

今季故事以曹承佑駕車前往同事聚餐開始，途中遇上大霧，經過海邊見到大批警員及救護員，於是好奇下車查問，原來有兩名年輕人被海浪捲走喪生。身為檢察官的曹承佑，仔細觀察四周後默默離去。

故事由遇溺案開始

與此同時，刑警裴斗娜在無意間看到網上一段消息，有對男女在肇事海灘的封鎖線內嬉戲。由於裴斗娜並非負責這宗案件，因此把線索交予相關同僚，她懷疑兩名死者，未必是意外身亡，而是有人刻意破壞封鎖線而導致慘劇發生。

同一時間，曹承佑亦因好奇而多次重返案發現場搜證，發現封鎖線的確有被破壞的痕迹，於是提醒負責此案的檢察官，結果案件最終被檢方高層判為意外，無人需要負責。曹承佑得悉高層在短短數日內結案，感到不是味兒，雖然心知難以指證這對男女有罪，但應該利用案件長達3個月的考慮期，令他們覺得煎熬，從中獲得教訓。

《秘密森林2》首集透過一宗簡單案件，輕易看出曹承佑與裴斗娜在劇中角色的性格與身分，前者是正義的檢察官，對案件觀察入微，而且不懼官威，大膽進言；裴斗娜則迅速找出疑犯，成熟處理現場環境的優秀警員。

《秘密森林》首季圍繞曹承佑在裴斗娜的協助下，揭發檢察院的腐敗行為，今季轉移在警方與檢方之間的鬥爭，裴斗娜被調往總警察廳的「調查結構革新組」，主要工作是提升警察在韓國司法體系的地位，特別是提高警察的獨立調查權。曹承佑則由地方檢察官，調往總檢察廳的「刑事法制組」，他的工作剛與裴斗娜相反，死守檢察部門固有的調查權力。曹承佑與裴斗娜由合作伙伴變成對立，將會變成真正敵人？還是暗中互助？令人期待。

港韓司法制度不同

韓國與香港的司法制度不同，如對此不太理解的話，看起來會比較吃力，加上對白及節奏快速，觀眾要有「燒腦」的心理準備，必須專心跟着劇情走。

曹承佑與裴斗娜的演技毋庸置疑，值得留意的是《指定倖存者：60日》男星李浚赫，扮演愛耍小聰明、奮力向上爬的檢察官，是個陰險小人。今季新加盟的崔武成與田慧振，分別飾演「刑事法制組」及「調查結構革新組」負責人，二人絞盡腦汁，爭取最後勝利。