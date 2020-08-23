陳卓賢認優柔寡斷 讚姜濤夠堅持

【明報專訊】27歲陳卓賢（Ian）是ViuTV首屆《全民造星》亞軍，之後成為12人男子組合MIRROR成員。他入行前是香港男子排球隊隊員，但有感運動員在香港發展有限，在決定參加《全民造星》前退役。Ian大學1年級才學唱歌，參加《全民造星》發現大部分參賽者都是「舞林高手」，當初無想過入三甲。他多謝Lokman熱心教導他，才一步一步走到最後。他對輸給姜濤是心服口服，因姜濤早已花很多心機做一個唱跳歌手。

Ian接受商台《1圈圈 星光背後》節目主持梁泰來訪問時，還提到經常被人拿來跟姜濤比較，他稱MIRROR成員早有共識，無論外人說什麼，最重要不影響團隊感情。他欣賞姜濤做事堅持己見，相對他較優柔寡斷，容易受人影響；姜濤選歌時會一直堅持哪首適合自己唱，他就不斷問人意見。他承認成員會有拗撬，他爆隊員最害怕的人不是經理人花姐，而是Lokman，他說：「Lokman好有氣場，一說話大家就收聲。其次是江熚生（AK），他是很重義氣，會拔刀相助，大家都會怕他拔刀的一刻突然『爆』，現在進步了，爆完好快無事。」Ian單身3年，現在很少機會認識異性，工作又忙，暫時以工作為重。

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