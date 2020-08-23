草彅剛代言紙尿褲成熱話

《24小時愛心救地球》加插悼念已故諧星志村健的環節，被指消費死者。

草彅剛代言成人紙尿褲的廣告，昨日在《24小時愛心救地球》期間播出。

【明報專訊】日本NTV電視台的年度慈善大騷《24小時~愛心救地球》，由昨晚起一連兩日播出，由於受到疫情影響，今屆取消名人明星跑馬拉松籌款的傳統環節，然而其他節目亦可觀，包括去年罹患舌癌及食道癌的女歌手堀智榮美，病癒首度復出表演；殿堂級樂隊X Japan靈魂人物Yoshiki演奏名曲《Forever Love》，藉此表揚醫護人員；女團AKB48前成員高橋南、前田敦子、板野友美及篠田麻里子亦會在離隊後首次公開合唱等。

網民不滿電視台消費死者

昨晚在節目中加插悼念已故諧星志村健的環節，卻惹起部分網民不滿，紛紛留言狠批電視台「人死了還是搶收視嗎」、「不應該消費死者」等。

另一方面，前男團SMAP成員草彅剛最近獲邀擔任成人紙尿褲的代言人，一連13輯廣告片，趁《24小時愛心救地球》節目期間播出，同樣成為網絡熱話。現年46歲的阿剛表示，他親自試穿紙尿褲24小時後，才正式投入拍攝工作，「我覺得非常舒適」，然後即興起舞，證明穿著紙尿褲後，靈活程度不受影響。

尊尼事務所男團嵐5度擔任《24小時愛心救地球》主持，今年婉拒再做，改由同門組合V6成員井之原快彥、NEWS成員增田貴久、Kis-My-Ft2成員北山宏光、Johnny's WEST成員重岡大毅及King & Prince成員岸優太接棒。由於雙方名氣相距甚遠，加上疫情影響，電視台一度擔心籌款數字下降。