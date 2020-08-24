撇甩囝囝拍拖shopping 袁詠儀蹺實張智霖曬恩愛

購物期間，兩公婆有商有量，最後由張智霖負責埋單，袁詠儀滿載而歸。（攝影/記者：孫華中）

【明報專訊】張智霖（Chilam）與太太袁詠儀（靚靚）結婚19年，育有13歲兒子張慕童（魔童），一家三口幸福美滿。Chilam與靚靚是圈中恩愛夫妻，兩人由拍拖、結婚至今一起約28年，仍像熱戀，不時放閃。日前他們拍拖到中環購物，Chilam很有耐性在旁陪伴，間中給予意見，大部分時間他們都拖到實，十分甜蜜。新冠肺炎疫情下，他們的工作量大減，在這段時間享受二人世界。Chilam接受訪問時，說很久未有出席活動，很掛念大家。

記者：孫華中

Chilam與靚靚日前拍拖現身中環置地廣場，衣著一黑一白，相當合襯，二人都戴着口罩。靚靚蹺實Chilam手臂乘扶手電梯，之後結伴到一間店舖，靚靚睇衫又睇手袋，跟Chilam交流意見。

買禮物送朋友

最後靚靚滿載而歸，買了一大袋物品離開，步出店時靚靚不忘拖着Chilam，十分恩愛。兩人見到記者開心揮手打招呼，Chilam透露物品是買來送給朋友。

他又說很久沒出席活動，很掛念大家。本月27日是Chilam的49歲生日，未知靚靚會送什麼禮物給老公。

受疫情影響，Chilam很多工作都叫停，月前他完成與古天樂、鄭嘉穎主演的新片《G風暴》，間中拍攝廣告。他很多時間都留家避疫，陪伴兒子網上學習。

靚靚做「疫境廚神」

至於靚靚一直不願意學習廚藝，近日亦加入「疫境廚神」行列，由簡單菜式開始學習，自我挑戰，她第一道菜式是鹽焗手撕雞。