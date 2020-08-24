新版《蝙蝠俠》預告片首曝光

【明報專訊】香港時間本月23日凌晨，華納電影在網上舉行全球DC超級英雄粉絲大會（DC FanDome），發布《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）、《自殺特攻》（Suicide Squad）等新片資訊外，最矚目首推《猿人爭霸戰》導演麥維斯（Matt Reeves）重新拍攝的《蝙蝠俠》（The Batman），首條長約兩分鐘的預告片段曝光，除《吸血新世紀》型男拔柏迪臣（Robert Pattinson）披上蝙蝠戰衣外，「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）亦首度現身；但調子沉鬱，有網民表示比《小丑》還要黑暗。

受新冠肺炎疫情影響，新版《蝙蝠俠》今年3月停工，據悉當時導演麥維斯只拍了大約三成戲分，不過前日他仍釋出首條預告片回饋粉絲。

貓女率先登場

《蝙蝠俠》預告片開首播出Nirvana名曲《Something In The Way》襯底，鏡頭出現命案現場，以及留給蝙蝠俠的信件。「蝙蝠俠」Bruce Wayne似乎成了過街老鼠，不斷有控訴他的聲音，質疑他如何代表正義；素兒卡維斯扮演的「貓女」 Selina Kyle亦正式登場，並有看似跟蝙蝠俠正面交鋒的場面；至於《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）扮演的謎語人，哥連費路（Colin Farrell ）飾演的企鵝則未見出現。

導演麥維斯在網上論壇解答了一些有關《蝙蝠俠》的疑問。據報他拍攝的這個新版本並非跟足漫畫原版，亦有異於過往的電影。麥維斯自言長期以來都是《蝙蝠俠》粉絲，今次新版本大概設定在蝙蝠俠到葛咸城後一年半，他犯錯、挫敗，並從中學習及成長，到蛻變成為真正的英雄。麥維斯指出，片中蝙蝠俠得面對自己的陰影，譬如他調查連環兇殺案期間，會反問自己到底家族是否有陷入貪污事件中，麥維斯表示希望觀衆會同情Bruce Wayne。貓女、企鵝等奸角，片中也是在變成壞人的一個階段。至於謎語人，麥維斯表示保羅丹奴的演繹可說前無古人。

麥維斯在訪問中又大讚羅拔柏迪臣的表現，認為他本人有着跟角色相似的靈魂。麥維斯表示拍攝新版《蝙蝠俠》，受到《唐人街》、《密探霹靂火》及《的士司機》等一系列1970年代的罪案電影影響，此片將會比較貼地，也較少超級英雄色彩。新版《蝙蝠俠》預計明年10月1日上映。

《神奇女俠1984》有新預告

另一方面，DC超級英雄粉絲大會亦釋出《神奇女俠1984》最新預告，當中「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）跟「豹女」姬絲汀域（Kristen Wiig）激戰連場。至於《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）拍攝的《自殺特攻》，則揭露了《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）及《左一爸右一爸》約翰辛納（John Cena）等新加盟的演員扮演什麽角色。