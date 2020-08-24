【開箱】《私了小隊》校園見不平 四少女報復

【明報專訊】影視串流平台Netflix的西班牙語劇《名校風暴》涉及校園欺凌和階級鬥爭，在拉美國家甚受歡迎，一連拍了3季，英國BBC今年2月亦推出了類近題材的《私了小隊》（Get Even），Netflix購入海外版權，並於上月底推出。

DGM成員 背景不同

《私了小隊》全劇10集，每集約半小時。以英國一家貴族名校Bannerman為背景，第一集開首，學生在早會製作了一條片段，向足球隊教練致敬，孰料其中加插了教練臭罵隊員的鏡頭，並打出「DGM提供片段」字樣，學生齊心大叫「DGM」。DGM其實是4名女生組成的神秘組織，各人來自不同背景，其中亞裔女生Kitty，家境普通，靠獎學金入讀Bannerman，父母對她寄望甚殷；Kitty品學兼優，動靜皆宜，在足球隊失去隊長之位，也不敢告訴雙親，怕他們失望。Margot從美國遷居至此，入學之初曾受欺凌，所以收埋自己，宅女個性更加明顯。其實她十分聰明，對電腦尤其熟悉。Bree的父母離異，跟隨爸爸生活，父女關係不睦，個性反叛的她經常在體育堂缺課，校長威脅即使其父出錢建校也要見家長。至於漂亮的Olivia，在學校甚受歡迎，經常與富家女Amber為伍，但其實她能入學，全靠祖母出資，其母更在夜店工作。

好友受欺凌代出頭

4人談不上朋友，組成DGM本着為不平事伸張正義的共同目的。DGM其實是Don't Get Mad的簡寫，下一句正是劇名Get Even，意思是「別生氣，要報復」，這也是前美國總統尼克遜和列根政治顧問Lyn Nofziger的座右銘，不知道《私了小隊》的編劇是否受此啓發？4人之間有短訊暗號，必要時會在天台見面商討行動，某次他們參與派對後，Kitty的好友Mika被心儀對象Ronny偷了手機，還把她穿著內衣的性感照片發布到社交網，Ronny更當衆訛稱拒絕Mika表白，對方還是把照片傳給他。本來就羞澀內向的Mika，當衆受辱，顯得鬱鬱不歡。Kitty決定為好友出頭。

DGM的報復計劃是由Olivia假裝約會Ronny外出，Bree再潛入對方寓所，竊取他的電腦資料，交由Margot拆解。中途卻出了兩個岔子，包括Ronny知道Olivia不是真心約會他，所以使計拍攝了看來像是兩人接吻的照片，並上傳到社交網，讓Olivia被男友Donte誤會，而且提出分手。Bree雖然拿到電腦資料，中途卻有人回家。最糟糕是當天傍晚，Ronny陳屍寓所外，現場留下DGM的紙條，兇手假藉她們小隊之名犯案轉移視線，警察亦開始到學校調查。跟Ronny最後會面的Olivia首當其衝，Margot卻從Ronny的電腦資料中發現他勒索別人早有前科，得罪了不少人，她們就從這條線索調查下去。

愛美莉卡里童星出身

《私了小隊》以懸疑兇案貫穿全劇，中間還穿插中學生戀愛、性取向迷思、學業煩惱、校園欺凌等問題，全劇約5小時的內容可說十分豐富。DGM的4名女孩都不是著名演員，反而飾演Mika的愛美莉卡里（Emily Carey）最有名氣；現年17歲的她童星出身，在《神奇女俠》扮演女主角姬兒加杜（Gal Gadot）童年，亦在金像女星艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）主演的新版《盜墓者羅拉》，飾演羅拉小時候。Netflix新片《Anastasia》，愛美莉更擔正演出，扮演俄羅斯公主Anastasia，愛美莉卡里這名字值得留意。