廖慧儀遮瑕膏掩蓋紋身 源菲然羅雪妍出局 大熱陳楨怡泳裝最突出

【明報專訊】《2020香港小姐競選》12名入圍佳麗昨日首度以三點式泳裝亮相，出席無綫電視城舉行的記者會，並由大會公布十強決賽佳麗名單，分別是黃婉恩、陳楨怡、海外佳麗謝嘉怡、鄺美璇、何孟珊、陳煦凝、郭柏妍、麥詩晴、廖慧儀及謝恩靈，源菲然和羅雪妍出局。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

論身材，大熱陳楨怡最標青，身形高䠷且上圍豐滿，她與廖慧儀、謝嘉怡同屬有料之人，不過廖慧儀腰腹位塗上遮瑕膏，明顯是掩蓋紋身圖案；另一大熱郭柏妍、麥詩晴及兩名出局佳麗源菲然、羅雪妍上圍欠睇頭。鄺美璇、何孟珊、謝恩靈則屬圓潤身形。

謝嘉怡減12磅 惡補廣東話

對於泳裝表現大獲好評，陳楨怡表示不構成壓力，會繼續保持平常心，她謙稱：「個個身材都好有線條美，有長腿、又有腹肌，加上發自內心的自信笑容，好享受過程。其實我都好欣賞廖慧儀有腹肌，身材不代表一切，反而覺得自己性格正面和開朗是優點，希望大家期待我的才藝表演。」

謝嘉怡表示參選後靠節食和運動減掉超過12磅，目前並為決賽惡補廣東話：「最近經常睇電視學廣東話，而且港姐要排舞，我不停跟其他人傾偈，有少少辛苦，還好有不明白可以問人。」

廖慧儀澄清無不良嗜好

廖慧儀稱羨慕陳楨怡的美好身材，自己有對比下減少信心，所以賽前仍需努力鍛煉體態。她又透露遮紋身是大會安排，不擔心紋身影響選情：「紋身是好私人的選擇，覺得香港小姐是計內外在美，不會重視紋身或疤痕。」有報道指她曾拍片介紹有政治偏向的餐廳，後來急刪片段，她自言純粹想分享好味的餐廳，但片段涉及圈外男友入鏡，為尊重對方私隱，所以把片段設收看限制，問到怕不怕捲入政治風波？她說：「不驚，第一日面試已好多人講條片，迴響好大，其實我的YouTube片不多人睇，大家不用緊張。」又有質疑她和男友私生活混亂，她澄清日常愛運動，沒有不良嗜好、夜蒲習慣，就算飲酒都只限朋友聚會時淺酌。

郭柏妍和麥詩晴不認身材輸蝕，郭柏妍說：「我覺得自己均勻、健康，希望大家滿意我表現。」麥詩晴靠運動練出一身肌肉，認為是散發自信和魅力的一種。

落選佳麗相約大吃大喝

羅雪妍和源菲然未能晉身十強，表情失望、強顏歡笑，幸情緒平靜。羅雪妍說騷前做足心理準備承受勝負：「大家入12強，條件都不錯，可能我輸在進步幅度不夠大。」源菲然有同感：「我剛畢業，經歷不多，可能說話不夠叻，不過我已盡力，名列12強已好好。」有報道源菲然在社交網發表露骨話題，她澄清該社交帳戶10年前建立，一直由朋友打理：「10年前我得13、14歲，讀書之外就幫媽媽做家務，好少玩社交網，個報道有點怪，我都不知有無影響今次選美。」兩人落選後打算相約大吃大喝安慰心靈。

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