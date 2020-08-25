陳木勝遺孀盼低調處理喪事

陳木勝（左）擔任《五個小孩的校長》監製，專頁分享他與小朋友相處的合照，感謝他的教誨。（網上圖片）

【明報專訊】導演陳木勝前日因鼻咽癌不幸離世，終年58歲。陳木勝是圈中的謙謙君子，人緣極佳，不少圈中人對他的離開感惋惜，電影導演會及電影同業希望盡一點心意，協助處理他的身後事；有接觸遺孀陳太，她的心情未平復，亦希望低調處理丈夫後事。

吳彥祖懷念合力完成最好作品

曾跟陳木勝合作的幕前幕後，都難以接受他的離世，在網上悼念並回憶與他的相處。1999年陳木勝執導《特警新人類》，當年跟他合作的吳彥祖在社交平台分享合照，撰文表示對於陳木勝導演離世感難過，先後合作《特警新人類》、《三岔口》、《新警察故事》，在導演的指導下，完成最好的作品，會永遠懷念他。

陳木勝擔任《五個小孩的校長》監製，他是眾人「校監」，昨日專頁分享拍攝時陳木勝跟小朋友相處的照片，並寫道：「親愛的校監 - 陳木勝導演：多謝您耐心的諄諄教導，您的微笑、您的教誨我們都會記住。導演，謝謝您，一路好走！」令人看得心酸。

郭富城經理人小美悼念故友，說接獲陳德森電話通知陳木勝離世的消息後徹夜難眠，兩人「流淚語對流淚語」，痛心與難過，她說：「感激生命中曾遇上你這位君子好人。永遠難忘。」

娛樂組