邀張學潤做大妗姐 可宜平安夜結婚 憂疫情影響婚期

【明報專訊】張學潤（Nel Nel）和ViuTV混血兒主持可宜前晚於紅磡做網上直播介紹珠寶。Nel Nel稱早前陪年底結婚的可宜揀選首飾時，與老闆娘傾開撮合今次直播，分享扮靚心得，他說：「上次本來是陪可宜買配飾，但真的很划算，所以我都買了對耳環，都是一萬幾千，很便宜。」問到酬勞是否很可觀？Nel Nel笑言沒有，最好有多些折頭；可宜則希望獲贊助結婚戒指。

婚期暫定於平安夜的可宜，表示待嫁心情興奮又不安，因疫情持續，有些計劃都hold住了，喜帖都未印，因怕改期，幸酒店說可以延期，她說：「我家姐在英國，很希望她能回港出席我的婚禮。我本來想回英國拍婚照，但現在不行了，諗住退而求其次去迪欣湖，但因天雨改期，希望9月頭影到。」可宜誠邀Nel Nel做大妗姐，Nel Nel聞言笑說：「我祝你生9個，哈哈。其實我都是做過一次，就是劉小慧和蘇志威，𢭃了很多利市。」

疫情持續，兩人的工作量大減，Nel Nel自爆這兩個月推了6個內地工作，損失約6位數，因每次來回要隔離28日很費時；可宜稱幸好現時還有電台和電視台工作，但都少了6位數收入。

記者：陳釗