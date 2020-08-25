美國戲院重開 《爆怒時速》開畫票房稱冠

上周五在美國開畫的《爆怒時速》，原定上月在港上映，現延至下月，但由於仍未知戲院何時重開，所以片商未公布確實映期。

【明報專訊】新冠肺炎疫情影響，美國戲院自今年3月起關閉，直到上周五（21日）終重開，打頭陣是金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演的新片《爆怒時速》（Unhinged），在全美1823間戲院上映，是今年3月以來上映最多院數的電影，結果周末3日收400萬美元（約3120萬港元），登上票房榜冠軍。

放映《爆怒時速》的1823間戲院，遍佈佛羅里達、得州、喬治亞州等州份，不過最大市場的紐約及洛杉磯等，仍然關閉，所以票房也受影響，據報本周五《爆》片將擴展到2300間戲院放映。《爆》片故事講述在擠塞的公路上，煩躁的年輕母親麗素向前面的私家車車主（羅素高爾飾）無禮響號，觸怒對方。二人在公路上針鋒相對，各不相讓；日常生活受盡壓迫的羅素高爾被撻着怒火，決定向麗素及其親友報復，兩人會否車毀人亡告終，成為此片懸念。

上周五除了《爆怒時速》外，青春愛情片《Words on Bathroom Walls》於925間戲院開畫，3日收46.2萬美元排第3位。以卡特里娜風災為背景的搶劫案故事《Cut Throat City》，在395間戲院上映，收24萬美元，位列第5。至於韓片《屍殺半島》周末3天收21萬美元，佔第7位。由於新片不足，所以十大票房榜上不少電影都是重映的，例如排4、6、8及9位的「舊戲」，分別是《小靈精》、《星球大戰之帝國反擊戰》、《侏羅紀公園》及《回到未來》。