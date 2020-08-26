收工約行街食飯 疑戲假情真 許家傑：關係似家人 林淑敏：老公明白

【明報專訊】林淑敏與許家傑昨日出席無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，跟一眾演員以劇中情侶檔組合現身，慶祝七夕情人節。林淑敏表示昨晚會親自下廚，與老公在家慶祝，令許家傑大感羨慕，因他最近要為新劇減肥。

劇中林淑敏與許家傑飾演的「大小姐」與「送水輝」是深受歡迎的一對，有傳媒最近拍到他們收工後約埋行街食飯，因而被指戲假情真。林淑敏對此表示自覺有點做得不對，疫情期間不應周圍去，下次放工便直接去剪頭髮，然後回家。二人又笑言當日衣著太隨意，林淑敏更笑許家傑打扮好像在屋企打機。許家傑表示下次要穿靚一點。

許家傑形容跟林淑敏的關係似家人，大家合作3年，經歷很多，之前胃抽筋也是對方送他入院。他說：「我也要當面多謝你，拍《反黑路人甲》時，幫我對劇本。」林淑敏指有種關係叫很friend，至於丈夫看到報道可有過問？林淑敏笑言老公看完報道很羨慕她有街出，大家明白的，只是吃餐飯，之後都會繼續。許家傑表示女友也明白，大家是工作完，普通吃頓飯而已。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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