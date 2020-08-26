43歲金喜善現雙下巴 周元賣口乖讚女神

金喜善（左）對於記者會的防疫措施甚感興趣，不時透過透明圍板跟身旁的周元（右）打招呼。

周元（左）對於金喜善（右）讚不絕口，看來二人在長達9個月的拍攝期內，應該合作愉快。

【明報專訊】去年2月退伍的韓劇《龍八》男星周元，復出頭炮正是跟「韓國第一美女」金喜善合演SBS電視台新劇《Alice》，趁周五（28日）首播前，昨日先舉行網上記者會，有網民偷拍到43歲金喜善入場前，不單未有戴上口罩防疫，更不慎露出雙下巴、黑眼圈和魚尾紋。不過，周元會上賣口乖，大讚比他年長11歲的金喜善是「女神」，當是補償。本地觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」收看新劇。

早在去年11月，新劇《Alice》主角包括周元、金喜善、《第二人生》郭時暘及《監獄醫生》李多寅等已經參與圍讀劇本，準備投入拍攝工作，其間雖然受到新冠肺炎疫情影響，幸好《Alice》採取「先拍後播」方式製作，因此拍攝時間充裕，可以如期在本月28日開播。

穿越時空緝捕疑犯

《Alice》由韓劇《看見味道的少女》導演白秀燦執導，故事講述周元飾演刑警，為報殺母之仇，誓要緝捕能夠穿越時空的疑犯歸案，然而在調查期間，意外遇上跟亡母長得一模一樣、掌握時間旅行秘密的女科學家，二人決定攜手揭開真相。

周元出席新劇記者會前，先到電台接受訪問，談到退役後收到很多出色劇本，為何挑選《Alice》作為復出頭炮？他表示此劇題材新穎，故事有趣，相信觀眾跟他一樣都會喜歡。劇中拍檔金喜善將會一人分飾兩角，既是從未來回到過去並誕下周元的母親，亦是活於現代的天才物理學家，周元大讚對方演技出色，觀眾絕對不用擔心會混淆兩個角色。

周元坦承，新劇開鏡前已期待跟金喜善合作，結果拍攝過程相當愉快，又稱讚對方善於照顧別人。提起金喜善，出席新劇記者會期間表現興奮，對於場內設有透明圍板，一眾主角又要戴上口罩接受訪問，笑言覺得相當新奇又陌生，更不時隔着圍板跟身旁的拍檔打招呼，怎看都不似已為人母。周元亦相當識做，大讚金喜善「就算戴了口罩都是女神」。

記者會舉行前發生一段小插曲，話說金喜善進入會場前，一時忘記戴上口罩，結果被網民偷拍到她睡眼惺忪，尚未準備上鏡的樣子，導致她的雙下巴、黑眼圈和魚尾紋暴露人面，有關照片隨即在社交媒體瘋傳，她可算「老貓燒鬚」。