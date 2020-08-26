【開箱】《當我最漂亮的時候》 韓式純愛劇 師生兄弟三角戀

【明報專訊】現年30歲的韓國女星林秀香2018年伙拍男團Astro主將車銀優，合演有線頻道JTBC劇集《我的ID是江南美人》，講述林秀香自小貌醜而受盡欺凌，整容後希望過新生活，可是入讀大學經歷不少挫敗，幸遇上只在乎內在美的車銀優。林秀香憑《我》劇為人所認識，她主演的新劇《當我最漂亮的時候》，本月19日在MBC電視台首播，香港觀眾可透過黃Viu平台免費收看。

收視低未算差

林秀香在《當我最漂亮的時候》伙拍《步步驚心：麗》志洙及《獨酒男女》河錫辰演出，講述一對親兄弟同時愛上有悲慘經歷的女生。首集在韓國錄得2.4%及2.9%收視，單看數字似乎不太好，但與同時段劇集相比：李準基《惡之花》（3.5%）、宋智孝《我們，愛過嗎？》（1.66%）及Nana《出師表》（2.5%及2.9%），《當》劇表現其實不算太差。

林秀香在《當我最漂亮的時候》扮演中學美術科實習老師芮智，講述她從首爾到偏僻郊區學校實習。首日上課遇上滂沱大雨，芮智沒帶雨傘，隨手拿起一塊大荷葉遮擋雨水。看在學生眼裏，只覺得新來的實習老師很可笑，志洙扮演的高中生徐煥，卻對芮智老師一見鍾情，並開始留意她一舉一動。某次與男友鬧分手後，芮智買醉，遇見徐煥，遂把她帶到女同學家中留宿。徐煥還帶芮智到父親經營的陶藝工作坊，協助她為同學製作陶藝品，又介紹學校附近可租住的地方，免她每日舟車勞頓，當芮智心情不佳時，徐煥帶她到河邊玩水散心。

女角逆來順受

河錫辰飾演徐煥胞兄徐鎮，此時退役回家，見到芮智心生好感，揚言要追求她。徐鎮駕駛跑車接芮智回家，又帶她到海邊玩，見芮智心事重重，便送上美酒給她解愁。兩兄弟輪流討好芮智，但她最難面對的不是他倆，而是自己的姑母。芮智小時候與母親感情要好，但某日媽媽殺掉父親後離家出走，自此芮智跟姑母生活，但她個性偏激，處處刁難芮智，說要與她一起活在地獄，芮智無法擺脫對方，只能默默承受一切。

林秀香今次飾演弱者，因上一代的恩怨，在痛苦環境下長大，這種韓劇典型的悲情女角，似乎略欠新意；劇情仍未解釋芮智父母有何恩怨而動殺機，留給觀衆追看動力；芮智對困境逆來順受，惹人憐憫，且看她如何逐漸變得堅強，帶出正面信息。芮智周旋在兄弟之間的情節，亦有點老調陳腔。其中以徐煥角色較討好，穩重善良，芮智姑母跑到學校鬧事，徐煥怕芮智因此被人冷嘲熱諷，故逐一拜託同學與老師切勿重提事件，令她大為感動，暖男行徑亦深得女觀眾歡心。不過，高中生愛上老師的橋段，難有好結果，加上韓國人思想傳統，應無法接受這類情節。

導演否認狗血劇情

首兩集故事發生在2013年，稍後將會轉到現在，且看「師生戀」會否修成正果。至於賽車手徐鎮身邊女伴甚多，跟芮智似乎不是認真，但徐鎮性格外向、自由奔放，擁有芮智欠缺的勇氣，令她嚮往對方的生活。徐鎮這種個性設定，亦配合女觀眾口味。

《當我最漂亮的時候》卡士一般，林秀香雖憑《我的ID是江南美人》為人所認識，但志洙及河錫辰的名氣一般，劇情要有意想不到的發展，才能吸引觀眾繼續收看。《當我最漂亮的時候》導演早前在記者會表示，劇中的三角關係並非狗血劇情，而是傳統愛情故事。韓式純愛劇讓人想起《天國的階梯》、《藍色生死戀》，不也是狗血劇情？且看導演如何將它活化。