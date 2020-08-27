陳啟泰首訪電視城 靠導航引路

【明報專訊】陳啟泰、寶珮如、林韋辰及蔡國威等「亞視之友」前晚為薛家燕主持的《流行經典50年》擔任嘉賓。陳啟泰表示1998年離開TVB，今次是他首次踏足將軍澳電視城，「我揸車來的時候，出了將軍澳隧道都要set導航才來到」。他說最開心可跟昔日的亞視舊朋友例如林韋辰、蔡國威及寶珮如等聚頭，還重遇一班幕後工作人員，令他回想起以前分別在亞視和TVB工作的日子。

譚嘉儀見前輩做足功課

今年是陳啟泰入行30周年，問可有機會返TVB拍劇？他說自亞視倒閉，都有舊同事代表TVB找過他，所有事都有可能。陳啟泰透露會在節目中獻唱《我和殭屍有個約會2》主題曲《假如真的再有約會》，一來很代表到他，亦很感嘆這首歌可以在TVB出街。

主持譚嘉儀被問對前輩嘉賓可有印象？她笑言當然有上網做功課，並自爆10歲時也曾踏足亞視表演，當時是籌款節目《今日愛心睇真D》，她扮鄭秀文唱歌跳舞。譚嘉儀頻在節目中性感示人，她說每次服裝都是公司安排；對她身材有信心？她笑言：「公司清楚我尺寸。（需不需要加墊？）當然不需要。但每次返公司我都會自備打底衫褲。（你都是有料之人？）不要這樣說，我是音樂有料而已，藝人應多方面發展，現在音樂行先，無諗過出寫真集。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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