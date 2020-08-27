網上演唱會明日舉行 C AllStar：騷肌睇緣分

【明報專訊】4人男子組合C AllStar出道10周年，受疫情影響，他們將慶祝活動移師網上，明日（28日）舉行虛擬實景網上互動演唱會《Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live》，他們屆時以遊戲中的玩家角色現身開騷。

C AllStar昨午於網上舉行虛擬記者會公布詳情，4人為開騷感興奮，相信歌迷在虛擬世界會不怕醜，更加瘋狂，他們呼籲大家要為自己的玩家角色打扮。過往他們在現場演唱會騷肌，今次以玩家角色現身會否較輕鬆？King笑言非常輕鬆。自言負責肌肉部門的On仔表示，「我們騷不騷肌，通常不會特別說。我們也有跑步、操肌，看不看見就睇緣分。練習是繼續的，工作量跟現場騷沒太大分別，也有樂隊伴奏，很多東西都是真的，只是在虛擬世界舉行。」

疫情影響慶祝入行10周年活動，C AllStar認為若非發生疫情，他們也不會舉行這個虛擬演唱會，之前想過什麼都不做，現在於困難情况下找出新鮮的形式，希望用音樂鼓勵大家。他們亦感謝歌迷支持。

娛樂組

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