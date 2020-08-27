倫敦拍戲獲優待 回饋英國電影業 湯告魯斯入場撐《天能》

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）為了重啟《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）拍攝工作，由威尼斯改赴倫敦取景，並獲英國政府豁免入境後隔離14日的防疫措施，他為回饋當地電影同業，前日抽空到戲院欣賞英國導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新戲《天能》（Tenet），並高調拍片大讚：「大電影、大銀幕，我鍾意。」

最近在倫敦拍攝《職業特工隊7》的湯告魯斯，昨日透過社交媒體上載短片，講述他在當地戲院欣賞《星際啟示錄》基斯杜化路蘭執導、《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）之子尊大衛華盛頓（John David Washington）合演科幻巨製《天能》的過程。

驚訝戴罩依然被遊客認出

戴上黑色口罩的湯告魯斯，首先登上一輛倫敦的士，途經當地名勝如白金漢宮，當的士停在交通燈前，馬路旁邊的遊客竟然立即認得他，令他大為驚訝：「為什麼？我已經戴了口罩啊！」未幾他已抵達目的地、倫敦滑鐵盧站附近的IMAX戲院，他甫下車即興奮地跟門外的《天能》巨型海報合照，然後鏡頭一轉，他已入場睇戲。

在短片中，湯告魯斯偷拍了《天能》開場前，銀幕打出發行商華納電影公司的商標，以及散場時顯示的電影名稱，他跟全場觀眾一起拍掌，離場時有觀眾發現巨星光臨，隨即問他：「覺得怎樣？享受嗎？」湯告魯斯回答：「我很喜歡。」

短片曝光16小時 270萬人次收看

雖然湯告魯斯為英國電影工業投下支持票，短片上載16小時，已錄得超過270萬人次收看，宣傳功效宏大，但仍然有人批評他的行徑，例如美國綜藝網站Vulture嘲諷他在戲院內偷拍，有「盜版」之嫌；CNN記者Sandra Gonzalez則提醒他戴了一個不符合世衛標準（有氣閥）的口罩，擔心他在人多擠迫的密封環境（戲院）內，有感染新冠病毒的潛在危機。

提起湯告魯斯，除了《職業特工隊7》受疫情影響，導致拍攝進度受阻之外，就連已經完成的另一新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），亦因同一理由，映期一改再改，此片原定6月24日在美國開畫，後來推遲到12月23日，即由暑假變成聖誕檔。隨着疫情不斷變化，電影公司決定再改為明年7月2日，比原定映期足足遲了一年。

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