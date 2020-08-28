《拆彈專家2》年底壓軸登場 劉德華爆完紅隧再炸香港機場

【明報專訊】影帝組合劉德華與劉青雲主演的電影《拆彈專家2》將於今年壓軸上映，3年前的《拆彈專家》搭建一比一的紅磡海底隧道，大銀幕見紅隧被炸爆的震撼畫面令人難忘。《拆彈2》劉德華兼任監製與主角，跟導演邱禮濤再合作，新加入相隔18年再度合作的老柏檔劉青雲。今次更是非一般的爆炸戲，加入核彈元素，目標是香港國際機場；預告片中見機場大爆炸，被火光吞沒並產生蘑菇雲。《拆彈2》製作費逾3億，後期製作時間達10個月。

2017年《拆彈專家》中劉德華演的章在山跟飾演下屬的吳卓羲處理紅隧的炸彈，章選擇剪黃線引起大爆炸送命。今次《拆彈專家2》是全新故事，預告片日前曝光，華仔與劉青雲同飾演拆彈專家，起初兩人一起出動拆彈，合作無間，但之後見青雲質問戰友：「你涉嫌一單爆炸案，你唔自首我就拉你返去！」兄弟情突然逆轉。另一幕見華仔經歷大爆炸後卧在病牀，其中一隻腳被炸斷要裝上義肢。要處理斷腳與義肢的畫面，後期製作上也花了很多工夫。重頭爆炸戲是機鐵載着核彈衝入機場，連環的爆炸場面令人看得觸目驚心。

華仔呻苦︰幾乎成真拆彈專家

參與《拆彈2》演員還有謝君豪、姜皓文、黃德斌、吳卓羲及洪天明等，女主角是內地女星倪妮。華仔曾表示《拆彈2》拍攝比上集更辛苦，因很多大場面，劇本籌備也近兩年，笑言自己也幾乎成為真的拆彈專家了。此片於去年3月開拍，原本在今年暑假檔上映，但受新冠肺炎疫情影響押後至年底上映。

戲院今重開 發行商視疫情部署

今年初疫情嚴峻，限聚令下戲院先後兩次長時間關閉，第一次是3月28日至5月7日，隨後以保持社交距離措施，有條件地重開。之後疫情爆發第三波，戲院再度於7月15日關閉至8月27日，今日正式重開。多部大製作電影的上映期也延後，發行商只有見步行步，視乎疫情再作部署，希望疫情減退後，「餓戲」已久的戲迷可以入戲院捧場。

《斷網》《焚身》《手捲煙》對撼

《拆彈2》宣布年底上映，據了解，暫時安排同期上映的電影還有《斷網》、《焚身》及《手捲煙》。郭富城主演的《斷網》由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，其他演員有黃德斌、譚耀文及白只，城城戲中演電腦天才，他設計的程式令自己與家人身陷險境。東方影業的《焚身》由鄭嘉穎、朱晨麗及陳靜主演，鄭嘉穎飾演「出軌男」。至於陳健朗執導的《手捲煙》，演員除林家棟、袁富華、白只及錢小豪外，影帝太保亦參與演出。看來年底上映的電影有得鬥。

娛樂組

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