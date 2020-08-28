無辜捲入政治風波 陳敏之開Live︰愛港愛國

【明報專訊】陳敏之原本參與邵氏跟內地合拍劇集《飛虎3之壯志英雄》，但早前傳她在社交網轉發一張涉及政治立場的圖片，被飛出該劇，其角色由陳煒頂替演出。陳敏之事後回應是自己辭演，因疫情反覆，她想多留家中照顧兒子，以策安全。不過捲入政治風波，她為此感到不開心，前晚在社交網開直播稱心情低落，要化悲憤為食量。她稱是香港人亦是中國人，愛香港及祖國。

陳敏之前晚收工回家下廚煮街頭小食，包括豬皮、魚蛋、蘿蔔等，邊食邊跟網民互動。她透露最近不開心，下廚可以減壓。有網民問她是否因之前事件不開心？她承認，稱該張相是年多前放上社交網，當時她的想法好簡單，作為一個媽媽，大家知她有宗教，想表達人的力量有限，只可靠神去解決，沒想到大家會想得這麼複雜，她是好簡單的人，只想開心，世界多點愛，想在好和平、健康的社會中生活。不過她叫大家不用擔心，多謝大家支持及明白。

陳敏之提到自己是土生土長的香港人，大家都愛這個家園，她由出世到現在有好多回憶，點會不愛香港！同樣她都是中國人，又點會不愛祖國！堅持正能量，才會快樂和健康。她說跟大家交流後，心情放鬆不少，鬱結都打開了。

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