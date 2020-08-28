黎耀祥博攞綜藝獎 節目互揭秘史 爆阮兆祥梅小惠關係曖昧

【明報專訊】黎耀祥和阮兆祥昨日於將軍澳電視城宣傳myTV SUPER 1台節目《雙祥見》。阮兆祥表示今次「雙祥」合作，全賴節目監製梅小惠牽線，以往兩人在電視劇曾合作，難得黎耀祥罕有參與綜藝節目，很榮幸再合作。黎耀祥笑稱攞過演藝獎，綜藝獎未攞過，希望今次向阮兆祥偷師，一起攞獎。

記者：陳釗

攝影：孫華中

黎耀祥和阮兆祥受訪時表示上次合作已是「娛樂插班生」，相距近30年，阮兆祥表示當知道梅小惠籌備這個節目，想找他與黎耀祥合作，即一口答應，他笑說：「暫定36集，真的做又三十六，不做又三十六。」黎耀祥稱今次吸引他之處是形式自由，話題豐富，二人亦有份參與構思。

邊飲邊拍 盼酒後吐真言

可有話題是想了但不敢講的？黎耀祥笑言：「不講得的，我們想都不敢想。」阮兆祥笑稱會盡挖黎耀祥和祥嫂的秘史。黎耀祥聞言也不客氣地說：「你挖我，我挖你啫。當年梅小惠同你咁曖昧，自從曾偉權之後就……講一下他們的『情史』囉，哈哈。」阮兆祥邊聽邊抹汗，十分搞笑。

阮兆祥大爆拍攝時，梅小惠為了讓他酒後吐真言，頭幾集安排了4種酒招呼他，阮兆祥說：「我酒量都ok，但一溝酒就死，所以拍到第5集，我要停一停。」問視帝黎耀祥是否想一嘗攞綜藝獎的滋味？他笑稱今次是起步，會朝着這個目標。

黎耀祥稱曹永廉需要人關心

談到日前有署名「曹永廉」的網民於社交平台代黃翠如政治表態，事件引起網民熱議。黎耀祥表示有略略看過報道，但因近排他無開劇，無回公司，所以暫時無撞見過對方，他說：「若見到面會了解和關心一下，他這個年紀很需要人關心。」可知事件有否令他同蕭正楠和黃翠如關係有變？他說：「真的不知道，無見過他們，下次問問。」

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