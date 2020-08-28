【開箱】《韓國都市怪談》農曆七月的靈異拼圖

【明報專訊】踏入農曆七月，相傳鬼門關大開，影視串流平台Netflix亦來湊熱鬧，原創恐怖劇集《韓國都市怪談》剛於本月20日上架，一季8集包括《隙》、《目的地》、《房客》、《好奇心》、《紅鞋》、《電梯》、《門檻》和《生日》，每集平均不過數分鐘，內容短小精悍，提供純粹的官能刺激，為酷熱秋天帶來一點心寒感覺。

鬼故無分國界

《韓國都市怪談》顧名思義，部分情節的確跟當地流傳的鬼故事有關，例如其中一集《電梯》講述警員為了調查屍體發現案，竟然親身試驗「電梯穿越靈界」的方法，結果當然悲劇收場。雖然在文化差異的情况下，本地觀眾未必熟悉韓國的都市傳說，但如7年前在美國加州發生的「藍可兒事件」一樣，我們對於電梯這個封閉空間的恐懼感覺，卻是無分國界。

如先所言，《韓國都市怪談》共分8集，獨立成篇，故事分別發生在校園、住宅、電梯、的士等城市人最熟悉的地方，表面上各個角色互不相干，事實卻是暗中牽連，就像一幅拼圖，拆散後令人摸不着頭腦，但合而觀之，卻有另一番新氣象。

例如第1集《隙》講述兩名女學生先後斃命，學校壁報板貼上她們是優異生的照片，結果在第5集《紅鞋》再次出現；又如第2集《目的地》夜更的士司機扭開電台，新聞報道一名巫師的死訊，相信就是第8集《生日》的主人翁。另一個更直接的例子，就是在第6集《電梯》結尾出現的女學生，正是第4集《好奇心》回校取回書本，結果「撞鬼」被困在靈異空間的受害者。

無緣無故的恨

換句話說，《韓國都市怪談》導演刻意把一個長篇故事，透過剪接化整為零，變成多個短篇呈現觀眾眼前，且在事件的時序上，亦作出重新調配，令人乍看似凌亂，其實是邀請觀眾參與的拼圖遊戲。

導演的心思當然值得嘉許，不過，偶一不慎便會變成眼高手低。由於每集只有短短數分鐘，故事難免支離破碎，欠缺前文後理，例如第1集《隙》女鬼伺機向同學尋仇，問題是二人之間「仇」從何來？第2集《目的地》的士司機亦似跟女鬼無仇無怨，結果載她到荒山野嶺，換來慘淡收場。觀眾看罷忍不住問：人世間沒有無緣無故的恨，難道靈界就有嗎？

演員陣容一般

跟大部分恐怖片一樣，《韓國都市怪談》販賣的是感官刺激，而非明星效應，因此演員陣容只屬一般，較為人熟悉的是女團宇宙少女成員雪娥與April前成員李玹珠合演《好奇心》、《房客》劇中飾演網紅女主播的是《雲畫的月光》韓佳琳等。

相比日本富士電視台的長壽恐怖短篇劇《毛骨悚然撞鬼經歷》系列，除了請來前男團SMAP成員稻垣吾郎擔任節目主持外，每集均有巨星客串，綾瀨遙、中山美穗、佐藤健、山下智久等均曾亮相，如此堂堂陣容，難怪長拍長有。