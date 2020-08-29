卸任在即 險成失蹤港姐被觀眾遺忘 黃嘉雯裝備自己等機會爆發

上屆港姐冠軍黃嘉雯即將卸任，過去一年因社會運動及疫情令工作近乎零，但她不覺自己「黑仔」，以樂觀心態面對，更不會錯過挑戰演藝路的機會。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】2019年香港小姐冠軍黃嘉雯當選後經歷了特別的一年，因社會運動及疫情關係，差不多沒機會履行港姐冠軍職責，更差點因無綫停辦港姐一年，成為48年以來首個冧莊冠軍。儘管無綫決定如常舉辦港姐，但黃嘉雯的工作近乎零，更被取笑坐足一年「冷板櫈」，幸無阻性格樂觀的她對娛樂圈的熱情，還趁空閒時間積極裝備自己，為迎接演出機會做足準備。

黃嘉雯承認過去一年心理上受到極大挑戰，原定計劃完成履行一年港姐冠軍職責便埋首演藝工作，怎料所有慈善活動近乎取消，華姐選舉又停辦，曝光率少之又少，差點成為「失蹤人口」，被觀眾遺忘。眼見同屆落選港姐蔡嘉欣已率先跑出主持節目，亞軍王菲及季軍古佩玲相繼拍劇，心裏可感到酸溜溜？黃嘉雯說：「每個崗位要負責的事都不一樣。取消華姐選舉後，無綫曾宣布今年港姐也取消，之後又決定舉辦。我不覺得比她們行慢了，亦沒有不開心，還經常跟她們討論會演什麼角色，她們也跟我分享見監製的經驗，反而在她們身上學習到一些事。」

懶理被嘲坐足一年冷板櫈

如今屆港姐取消，黃嘉雯要履行多一年港姐冠軍職責，當時她心想既然之前很多慈善活動因疫情停辦，如要做多一年就當補數，她說：「若真的做多一年，可說是創造歷史。我不會覺得無獎好過有獎，每個人參加港姐都想贏，我覺得勝出冠軍是一件很驕傲的事，尤其是走在街上，有很多人包括小朋友見到我都想合照，影完相我覺得好開心，這種滿足感都好大。」被形容坐「冷板櫈」，她認為只是別人放大了她「無嘢做」這件事，其實她不是沒工作，只是環境不許可下無辦法工作，她說：「不是別人所講的無嘢做，我還是很有信心，相信是有機會的，見到之前很多師姐，都是過了一兩年才有第一套劇及擔任主持的機會，我不會理別人點講。」

從沒想過放棄幕前發展

卸任在即，黃嘉雯認為今年是特別的一年，疫情下也不讓自己空閒，除了當義工和派口罩，還為自己裝備，如上戲劇班、學寵物美容，也不是完全無得着，她說：「無悔當初走出舒適圈參選港姐，即使面對疫境，也從沒想過放棄幕前發展；其實決定選港姐已一隻腳踏進娛樂圈，也沒有人是順風順水的。我知道不會一入行就有很多人識、有很多工作，要等機會，要讓別人看到我的才華，我是一個不容易放棄的人，想做的，我會堅持到底，心態是起碼要試過，如什麼也不試就放棄，會覺得自己好無用，我相信一定有機會去試。」

「休息是為了走更長的路」

黃嘉雯透露中學時曾演出舞台劇，之後亦參演過網劇及微電影，發覺自己真的很鍾意做演員，所以渴望在無綫拍劇當演員。作為新人，不會因推遲起步而覺得自己好慘，她說：「我很正能量，是個樂觀的人，覺得怨天怨地沒有意思，其實還有很多事情可以做，可以向好方面諗，休息是為了走更長的路，如將來拍劇就不會有很多時間休息，現在就當養好身子，明年再拍吧！」

挑戰任何角色 拍咀戲無問題

事實上她已見過監製，還曾為角色試鏡，入劇組只是時間問題。她更自詡可挑戰任何角色，誓要打破斯文形象，她說：「演員最好是可透過角色去做一些平時做不到的事。如別人話我身為港姐為何咁癲演一個傻婆？都可以說是角色需要。我想試吓演殺手，睇電視覺得女殺手揸槍好有型，我不笑時都好cool。疫情前已上堂學揸槍、打筋斗擺pose，還學了滑水、騎馬，拍時裝或古裝劇我都準備好。」

黃嘉雯近日在IG上載性感相，被形容將卸任大解放？她說：「通常影相才會穿得性感，想趁後生留倩影，唔通等五十歲才影咩？未選港姐連穿內衣廣告相都有，現在因港姐身分已收斂，做每一件事前都要想清楚啱唔啱身分，可能會有包袱，之後習慣了或會好一點。」她透露以往的演出還未獻出熒幕初吻，有需要的話，拍咀戲或性感演出都無問題，她說：「其實我不介意性感演出，只要健康就OK，如角色需要，電視尺度容許的性感都無問題，也不一定要做女主角，始終自己是新人，要給時間觀眾接受我，亦要邊拍邊磨練自己，都驚一出來便飾演重要角色，會掌握不到，浪費了劇本。」

化妝：@Renee_316

裙：J.Aurora

場地：Downtown 登堂

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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