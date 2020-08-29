戲院重開 巿民排隊購票 《屍殺半島》半日票房過百萬

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，政府上月再度關閉所有戲院，隨着疫情緩和，戲院昨日獲解封，不少影迷入場撐電影業。韓片《屍殺半島》首天上映，票房一枝獨秀，截至昨午4時，票房已突破百萬，收逾110萬。重映的《幻愛》延續之前氣勢，至昨午6時收21萬。

香港戲院停業6星期後昨日重開，很多影迷踴躍到戲院一過「戲癮」。不過限聚令下，每間影院內不能多於50％入座人數、嚴禁場內飲食及全程戴口罩。市民「餓戲」40多天後再入戲院睇戲，當中對韓片《屍殺半島》最為捧場，不少場次都差不多滿座，電影市道復蘇有個好開始。

昨日上映電影除了姜棟元主演的韓片《屍殺半島》外，還有西片《憤路狂逃》、《鬥地主》等，早於7月閉院前上映的《叔‧叔》、《金都》及《幻愛》亦重新上映。首天在港上映的《屍殺半島》反應最勁，全日做608場，半日票房已破百萬，截至下午4時，票房逾110萬。《屍殺半島》原本7月15日在港首映，因疫情戲院關閉叫停。觀眾等待個半月，昨日多間戲院都有大批觀眾排隊買票，票房一枝獨秀。

《幻愛》重新上映 票房不俗

由劉俊謙與蔡思韵主演的《幻愛》在關院前上映13天，累計票房近900萬。昨日重映首天做229場，截至下午6時，單日票房突破21萬，成績不錯。導演周冠威感謝影迷愛戴，希望戲院不要因疫情再次關閉。他說：「有多一天就感恩多一天！重新上映是一個新的開始，我很珍惜今（昨）日！」蔡思韵得知票房後感開心，上月關院對《幻愛》團隊是一個打擊，現在有好消息，多謝觀眾支持，好感恩。她提醒大家要注意個人衛生，做好防疫去戲院睇戲。

市民滿意戲院防疫措施

《明報》記者昨午走訪銅鑼灣3間戲院，有戲院的場次售票率近乎爆滿，亦有場次未見反應踴躍。部分市民在網上預購，亦有人即場排隊購票，進入戲院範圍前要量體溫及戴口罩。市民莊先生與女性朋友在時代廣場UA看4點場《屍殺半島》，他們表示熱愛入戲院看電影，首日重開即急不及待。他們不擔心疫情下入戲院有風險，院內每兩個座位分隔，夠寬敞坐得舒服。入場會再探熱，有自備搓手液及戴口罩，覺得戲院比其他地方更安全。他們滿意現時戲院的防疫措施，贊成待疫情再穩定才逐步放寬至開放全院。另一名馮先生與兩名友人都是看《屍殺半島》，他們表示對戲院的防疫措施感滿意及安心。他們很久沒入戲院，稱疫情下終於有些娛樂。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中