新戲無對白被讚演技出色 邵音音70歲獲最好生日禮物

李麗珍（左）與黃又南慶幸在疫境下仍有工開。（攝影：孫華中）

陳果（左）執導的新片昨日煞科，亦是邵音音（右）的70歲生日，他們與眾演員一起慶祝。（攝影：孫華中）

【明報專訊】金像導演陳果最新執導的恐怖奇幻電影（片名待定）昨日煞科，亦是邵音音70歲生日，演員黃又南、李麗珍、太保、張達明等送上蛋糕慶祝。該片撞正新冠肺炎疫情第3波開拍，陳果稱當時進退兩難，曾想過停拍，但不開工大家就無收入，無選擇情况下決定開拍。他承認開工都驚，有很多演員和工作人員參與，只要有一人確診就好大鑊，故防疫措拖做足，拍室內景時都會徹底消毒。

邵音音飾演患腦退化症的92歲老婆婆，她很喜歡角色，認為是最好的生日禮物。雖每次化妝和卸妝要花上7小時，她認為值得。陳果稱對方一句對白都沒有，但演得出色。邵音音說：「我的演技是無錯的。」

黃又南被風扇葉割傷手指

黃又南右手無名指受傷，他說是日前拍一場打交戲時，不慎被風扇葉割到，立即往醫院醫治。由於要繼續開工，他堅持不縫針，洗完傷口即返回現場繼續開工。李麗珍早前丁父憂，拍攝期間有一日因情緒低落失場，她透過訪問向導演說聲對不起，她表示父親的喪禮已辦妥，不欲多談。她覺得疫情下仍有工開很開心，要好好珍惜。

金像影帝太保憑台劇《殘值》入圍台灣金鐘獎迷你劇集男配角獎，他笑說：「獎好似黐住唔肯走。」可有信心攞獎？他表示入圍獲評審和觀眾認同已很開心，得與否隨緣！

記者：柯美

攝影：孫華中

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