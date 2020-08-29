1D成員Liam Payne傳婚訊 模特兒女友戴3千萬鑽戒撐枱腳

有傳Liam Payne（左）與女友Maya Henry（右）在抗疫期間，已經低調訂婚。

【明報專訊】今年正值英國男團One Direction（1D）出道10周年紀念，27歲成員Liam Payne前日亦傳婚訊，如果屬實可謂好事成雙。據英國傳媒報道，前晚Liam跟20歲模特兒女友Maya Henry拍拖，記者發現女方左手無名指上，戴上估值300萬英鎊（約3100萬港元）的巨型鑽戒，因此傳出二人在抗疫期間，已經秘密訂婚的喜訊。

據英國《每日郵報》報道，前晚Liam Payne偕女友Maya Henry到倫敦某高級餐廳用膳，後者穿著黑色低胸長裙，原本打扮低調，然而左手無名指上，卻閃爍耀眼光芒，來自她戴上巨型鑽戒，難怪如此奪目。

今日慶生或公布喜訊

有傳二人在新冠肺炎肆虐英國期間，過着同居兼隔離抗疫的甜蜜生活，早前更秘密訂婚，相信這枚鑽戒就是「愛的見證」。《每日郵報》記者估計，這枚訂婚戒指的市值應該不下300萬英鎊（約3100萬港元）。對於結婚一事，雙方發言人暫時未有回應。

今日是Liam的27歲生辰，他事先張揚會透過短片影音平台TikTok，跟粉絲一起慶生，並會回答網民問題，又說屆時將有「生日驚喜」，莫非他會趁機公布婚訊？

Maya自稱是1D歌迷，15歲參加粉絲見面活動時，曾跟Liam合照，前年夏天首次傳出二人拍拖，直至去年9月，Liam透過社交媒體Instagram上載兩人親暱合照，正式確認戀人關係。

跟前度育有3歲兒子

事實上，二人感情並非一帆風順，2018年夏天開始拍拖，未幾即傳分手，有說Liam移情另一女模娜奧美金寶（Naomi Campbell），去年中跟Maya復合，但今年初又傳「分訊」，幸好只是虛驚一場。

Liam與Maya拍拖兩年即傳訂婚，未知他的前度兼37歲女歌手Cheryl有何感想？他們早在2016至18年間公開戀情，並育有一名3歲兒子Bear，可惜這段「姊弟戀」最後無疾而終。據知情人士透露，二人分手不涉第三者。巧合的是，「分訊」公布短短6星期後，有狗仔隊偷拍到Liam與新歡Maya到康城度假。