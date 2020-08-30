【明報專訊】卓威博士文與癌症搏鬥，仍心繫社會議題，經常透過社交媒體呼籲民眾支持#BlackLivesMatter等平權運動，最後帖文正是跟美國民主黨副總統候選人賀錦麗合照，落力為擁有非裔血統的她拉票。卓威死訊曝光後，賀錦麗隨即透過社交網撰文悼念：「他雖英年早逝，但以生命作出改變。」同屬民主黨的總統候選人拜登亦留言讚揚卓威「啟發了不同世代的人，並親身示範我們可以實現任何夢想，包括成為超級英雄」。

Marvel戰友分別留悼辭

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）及「戰爭機器」當哲度（Don Cheadle）等戰友，分別在社交網留言悼念。卓威博士文首次參演Marvel超級英雄片，正是跟基斯伊雲斯合作的《美國隊長3：英雄內戰》，基斯昨日透過社交媒體上載黑白合照並表示：「我感到非常悲傷，甚至比心碎更難受。」卓威博士文的遺作是明年上架的Netflix原創電影《Ma Rainey's Black Bottom》，講述1920年代黑人藍調歌手Ma Rainey的故事，由金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）擔任監製，他驚聞噩耗後表示：「雖然卓威博士文的演藝生命不算長，但將永遠留在我們心中。」