【開箱】美少女池田依來沙伙拍大叔 變身「名建築」KOL

【明報專訊】日本電視台深宵時段播出的日劇，相當千奇百趣，半夜三更播出的《大叔的愛》，就捧紅了田中圭；本月15日在日本BS東視首播的深宵劇《在著名建築享用午餐》，題材十分另類，如果喜歡欣賞建築和食物的，會覺得《在》劇蠻有趣。

大叔少女心 欣賞美好建築

《在著名建築享用午餐》主要演員只有《貞子：咒殺KOL》池田依來沙和《女醫神Doctor X》田口智朗。第一集講述池田依來沙扮演的春野藤很喜歡社交網Instagram名為「少女建築」帳號所發放的照片，於是相約對方出來。孰料應約的是一名中年大叔——田口智朗飾演的建築模型師植草千明，對建築很有研究，於是兩人一起遊覽位於新宿神樂坂的東京日法學院，關係如師徒。

東京日法學院是日本建築師坂倉準三的作品，他曾到巴黎跟隨功能主義建築重要人物Le Corbusier門下。坂倉準三的現代主義設計，對戰後日本建築有重大影響。劇中可看到東京日法學院十分別緻的「雙重螺旋樓梯」，而且有實際功能。每集只有約20分鐘的《在著名建築享用午餐》，其實像劇集結合建築導賞和飲食節目，每集除了會到一個著名建築外，也必定在裏頭「享用午餐」。劇中講述池田依來沙跟男友分手，準備與好友開設咖啡店，就在事業和感情重新出發之際，每次和大叔田口智朗出遊，欣賞建築細節之美，以及餐桌前的交談，她都有所領悟。

第2集遊自由學園明日館

第一集兩人剛會面不久，池田依來沙對田口智朗說，由於他的帳號名為「少女建築」，還以為他是女的，田口表示：「少女心不只是女性專屬的吧？浪漫地欣賞萬物，這樣的少女心，不論男女都會有。」他還說，由於這些漂亮的建築能激發人的少女心，所以稱之為「少女建築」。田口自言通常獨自遊覽，池田問他：「如果有人陪，是否更開心呢？」田口表示喜歡一個人，「誰說一個人必定會無聊？」他是這樣說，但第2集，當在偏僻小巷欣賞普通住宅的美景之際，被警察查問，復遭群犬狂吠；驚魂甫定，來到咖啡店，他跟相熟的店主慨嘆，自己也許是吸引警察查問和被狗追着吠的體質。似乎若跟池田依來沙一起，就沒有這些煩惱了。

第2集兩人參觀了美國著名建築師Frank Lloyd Wright與弟子遠藤新合作設計的自由學園明日館。那裏本來是一所女子學校，入口處是一列鞋櫃。兩人閒談時說到最喜歡這建築物的地方，池田依來沙說是玄關，一踏進去就給她有種安靜沉穩的感覺。田口智朗特別提到大廳一幅描繪舊約聖經出埃及記的壁畫，其實是建校10周年時由女生們所畫，但直到1999年才「出土」。田口慨嘆因為二戰時人們都害怕基督教的東西，所以藏起來。此劇很着重建築的歷史與細節，有種慢活的悠閒，看後確實有點跟着兩名主角遊了著名建築的感覺。據說《在著名建築享用午餐》改編自作家甲斐實乃梨的書籍，她擅長旅遊、糕點、古典建築、日常生活等題材，她撰寫的《東京微醺小旅行》、《京都甜點之旅》都有中文版。

同類型把美食、旅遊集合戲劇的日劇一直不缺，譬如改編自漫畫的《愛吃拉麵的小泉同學》，就把拉麵這種日本傳統食物跟女學生扯在一起；《檢察狂人》松重豐主演的《孤獨的美食家》，每集介紹日本不同地方的餐廳；又或者《外父大人》遠藤憲一主演的《流浪溫泉》，講述一名退出演藝界的大叔到不同溫泉旅館打工的故事，都是類近的作品。