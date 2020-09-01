林作讚新歡靚過舊愛再惹火頭 麥明詩：不想中圈套

裕美表示，「初時學歷被比較，我沒得比，但今次是外形也被比較」。（資料圖片）

【明報專訊】林作前晚拖新歡裕美踩場睇港姐決賽，舊愛麥明詩為港姐擔任最上鏡小姐評判，三人同場成為焦點，有傳媒更比較麥明詩和裕美。麥明詩前晚穿著黑色tube dress，靚爆又搶鏡，裕美則被形容為「平平無奇」，林作在社交網發帖表示：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝……」指名道姓比較新歡舊愛外形，再次引發網上激辯，有網民鬧林作消費舊愛欠風度。被指唔夠裕美靚的麥明詩稱：「冇回應，唔想中圈套」。裕美接受《明報》訪問時笑說：「我覺得佢好Man喎！個個男人都會話自己女朋友最靚，若佢讚舊愛好靚，會罰佢企，唔准瞓覺。」

娛樂組

認為裕美被傳媒貶低，林作在社交網發文護花，說現任女友素顏也絕對一流，絕非平平無奇，更是波濤洶湧。他又說兩人前晚只是觀眾，難道她要著到似選美嗎？他的反擊被網民斥對前度欠尊重兼無品，林作之後再連環發文解釋，說為女友撐腰，是男友的基本責任，他重申無意消費別人，只是抱不平，「我的post是還擊記者在無道理情况下攻擊裕美，刻意將她貶低。這是有失公允的，而作為男朋友必須挺身而出。既然記者如此偏頗，我也針對記者的寫法予以本人認為才是事實的糾正而已。我沒有任何興趣提及前度，我從來不會。我要還擊的是報道。再次重申： 裕美係好靚」。

裕美受落男友舉動 讚好Man

昨日裕美在電話訪問中表示，對男友的護花舉動很受落，讚他好Man。她笑言林作經常說她是歷任女友中最靚的，相信他對每個女朋友也是這番話，有時候男女相處就是這樣呃呃𧨾𧨾，男友挺身為她反擊，讓她有安全感與信心。裕美稱形容她「平平無奇」的報道，真是豈有此理，「初時學歷被比較，我沒得比，但今次是外形也被比較」。裕美自言前晚只是觀眾，若穿著隆重一樣會惹人話柄。男友形容她「波濤洶湧」會否尷尬？她笑說：「我都可以波濤洶湧，加多幾個胸墊便可以催谷到E cup。」

對於林作經常周圍惹「火頭」，裕美會否擔心？裕美稱男友是聰明人，他經常面對抨擊，其實一切在掌握中，對於外界的反應他是瞭如指掌，「有時佢會突然對我講：『好開心， 好多人鬧我呀！』佢好叻玩這個遊戲，比我更適合在娛樂圈工作」。

與出爐港姐鬥靚 暗讚女友

前晚跟麥明詩同場，裕美稱是意料之外，她不知道對方是評判。她說林作是被老闆叫去睇港姐的，男友睇靚女，她當然要同行。問裕美跟麥明詩同場，覺得誰較靚？她稱父母眼中一定自己的女兒最靚，其實各花入各眼。前晚港姐賽果，她跟林作對冠軍人選也各有心水，她睇好謝嘉怡奪冠，但男友喜歡陳楨怡。

問裕美有沒有問林作女友跟港姐冠軍謝嘉怡比較，誰最靚？裕美將電話遞給林作，他沒正面說但兜個圈讚女友，「混血兒真係天生麗質！（裕美是港日混血兒）」