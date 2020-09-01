門牙灰黑源於兒時跌倒 謝嘉怡未習慣當選冠軍

【明報專訊】出爐雙料港姐冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍及友誼小姐鄺美璇，昨日在無綫電視城會晤傳媒。問謝嘉怡奪冠後可有開心到睡不着？她笑言睡得很好，「（凌晨）3點睡，9點才起牀，因這幾個星期都很攰，睡得很少，完騷後整個人都輕鬆了」。

謝嘉怡前晚得獎後返回下榻酒店與爸爸及一眾親戚慶祝，吃了最愛的排骨飯，昨晚會去探望嫲嫲一起吃飯。她表示已向身在蘇格蘭的媽咪報喜，其母很開心，跟當地屋企人一起出外慶祝，稍後媽媽也會過來港陪伴，「我有傳短訊給肥媽（提名人），她都有恭喜我，待疫情好些再見面」。不過謝嘉怡笑言還未習慣是冠軍，對自己當選仍感到很驚訝。

陳楨怡想拍《愛•回家》與周嘉洛合作

談到一直未有透露落選港姐源菲然是她的表妹。謝嘉怡解釋因有30多個表兄弟姊妹，事前大家都不知對方會參選港姐，「我都是來到見她入圍才知道，但入圍後又不能夠公開講」。有網民留意到她門牙灰黑色？謝嘉怡說兒時在公園玩跌倒所致，本來打算回港前整好，但受疫情影響趕不及，之後會去弄好。

陳楨怡表示前晚回到家獲媽媽、妹妹及男友送花祝賀，母親還炮製了她喜愛的咕嚕肉。郭柏妍則表示屋企人買了蛋糕跟她慶祝，最驚喜是鄰居都送花給她，她亦忙於回覆大家的祝賀信息。兩人亦有重溫自己決賽時表現，陳楨怡最滿意開場部分，感覺很夢幻，似公主咁靚。郭柏妍則最滿意跳舞部分，因大家訓練多日，出來效果很好。問到是否會往娛樂圈發展？陳楨怡稱有機會都想，想嘗試拍劇，對動作片最感興趣，「好似《飛虎》或《愛·回家》，後者可跟安仔（周嘉洛）合作。（但你高他一個頭？）可能我穿了高跟鞋啫」。郭柏妍則希望往拍劇和主持方面發展，透露還不足一年時間便會完成碩士學位，相信能兼顧到。

港姐決賽收視 7年來新高

另外，無綫昨日公布《2020香港小姐競選決賽》收視，直播的平均收視27.6點，最高達28.9點，觀衆人數接近190萬，是近7年以來最佳成績。截至8月31日上午6時，在TVB的YouTube頻道、TVB的facebook專頁，以及big big channel的短視頻瀏覽人次更接近1700萬。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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