首開腔否認懷孕 張栢芝3個夠晒數：唔生啦

張栢芝在社交網上載抱住Marcus去街的照片，她解釋若大肚無可能箍住腰帶孭住很重的細仔。（視頻截圖）

【明報專訊】張栢芝日前於社交網上載肚凸凸短片，孕味甚濃，不少網民猜測她第4度懷孕。連日來她於社交網更新近况，卻未有回應懷孕傳聞，昨日她被傳媒影到抱細仔「出巡」到百貨公司購物，其間被問是否懷孕，張栢芝不發一言，之後回家拍片澄清沒有大肚，並強調：「𠵱家冇將來都唔會有，真係夠喇，唔生啦。」

娛樂組

現年40歲、3子之母張栢芝，分別跟前夫謝霆鋒育有13歲大仔謝振軒（Lucas）和10歲二仔謝振南（Quintus），以及前年11月秘密誕下第三名兒子張禮承（Marcus），但關於Marcus生父是誰傳言滿天飛，至今仍是個謎。一向愛心爆棚很喜歡小朋友的栢芝，早前在內地接受訪問時，曾表示會一直生下去。

日前謝霆鋒生日，當日栢芝在社交網上載一段短片，穿著白色T恤及西裝外套的她，對着鏡頭擺出多個甫士，叉腰又轉身，無論側面和正面都明顯肚凸凸，體型圓潤，不少網民感驚訝說她孕味濃，猜測她第4度懷孕。

「出巡」為愛子添玩具食物

栢芝連日於社交網更新近况，卻未有就懷孕傳聞回應，昨日她帶細仔Marcus「出巡」，到百貨公司購物遇傳媒追訪，栢芝一言不發，沒有接受訪問，但在驅車回家途中拍片上載社交平台，交代出街去百貨公司原因，她說：「今次去百貨公司，是為細仔Marcus買心愛的車仔玩具，以及買Lucas和Quintus喜歡的食物。」

回家後她再拍片澄清自己沒有懷孕，她說：「重點是佢哋問我一個問題，栢芝傳你有咗喎？其實我都唔使答啦，傳我有咗，咁即係唔係真啦，其實一影就知，有咗如果係咁凸呢？根本無可能會孭住咁大嘅腰帶箍住條腰，仲孭住咁重嘅仔，基本上孕婦唔會咁做。佢哋問有冇BB，剛才好狼狽冇答到，𠵱家我自己答，肯定係冇嘅，一定冇，𠵱家冇將來都唔會有，真係夠喇，唔生啦。Thanks大家。」

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