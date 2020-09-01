缺氧捱打拍喪屍片 賴雅妍：從影以來最辛苦

【明報專訊】台灣女星賴雅妍主演的新片《逃出立法院》安排9月在港上映，她早前來港拍電影《斷網》，趁開工前為《逃》宣傳。拍慣愛情偶像劇的賴雅妍，表示今次拍喪屍片《逃》是從影以來最辛苦的一次，酷熱天氣下，於廢墟搭建的密封立法院內開工，沒電沒水，又要應付多場動作戲兼全身被噴上血漿，她說：「汗水加血水，各種元素加起來，好不辛苦。」由於現場一個通風口也沒有，劇組怕演員拍攝期間缺氧，透不過氣來，準備了氧氣樽。

苦練鉸剪腳

為了應付多場高難度動作場面，賴雅妍事前接受了兩個多月訓練，練些基本功、套招、摔跤和跌低等動作，只是兩秒跳起使出鉸剪腳的鏡頭，也練了1個月。她笑言被導演洗腦，說華人女星只有她能做到，加上她也想接受挑戰，成功的話滿足感很大，她說：「出來的效果很好，辛苦是值得的，但就拍到腰痠背痛。」

被取笑是「烏鴉嘴電影」

電影以台灣立法院為背景，會否比較敏感？賴雅妍說： 「不會，立法會和立法院其實有很大寬容性，知道電影上映，非常熱烈幫我們宣傳，他們指《逃》是『烏鴉嘴電影』，講什麼中什麼，講病毒感染，現在有病毒感染，立法院打交、潑水和鐵鏈鎖門，現在也一一發生。雖然如此，他們仍用幽默方式看待這部電影。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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