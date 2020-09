VMA頒獎禮 悼念《黑豹》卓威博士文 防疫打扮Lady Gaga掃5獎

next

【明報專訊】有線頻道MTV舉辦的年度VMA(Video Music Awards)頒獎禮,8月30日在紐約舉行,受疫情影響,現場不設觀衆,不少歌手透過網上連線領獎,很多演出亦預先錄影。大獎年度MV由加拿大男歌手The Weeknd捧走,但以數量計算,則百變天后Lady Gaga奪5獎成為大贏家,加上她以不同口罩配搭打扮的百變裝束演出,像表演了一場華麗防疫時裝騷。韓國「過江龍」防彈少年團(BTS)成績亦不俗,連奪4獎之餘,首度在美國觀衆面前獻唱最新英文單曲《Dynamite》。頒獎禮開始時,主持Keke Palmer更先向上周病逝的《黑豹》主角卓威博士文(Chadwick Boseman)致敬。

卓威博士文8月28日抗癌4年不治,終年43歲;VMA頒獎禮主持Keke Palmer在開場不久即向他致敬,稱他是有才華又熱情的演員,「他是真正的英雄,不只在銀幕上,而是他所做的每件事,他的影響將永留人間」。同時播出卓威博士文參加2018年MTV電影及電視大獎片段,畫面中的他展露燦爛笑容,令觀衆懷念。

The Weeknd為警暴受害者發聲

加拿大男歌手The Weeknd憑《Blinding Lights》獲頒最佳R&B及年度MV大獎,他致謝時表示,沒心情舉辦派對慶祝,並為近日遭警察槍擊的非裔美國人布萊克(Jacob Blake)和泰勒(Breonna Taylor)發聲,聲言正義會還他們一個公道。

Lady Gaga失落大獎,但連奪年度藝人、MTV多方位藝人等5獎,當中憑《Rain On Me》奪得的年度歌曲、最佳攝影及合唱等3獎,是跟小天后Ariana Grande分享,後者另外與Justin Bieber合唱的《Stuck with U》則贏得最佳居家MV,所以合共贏得4獎。Gaga和Ariana亦在台上表演了《Rain On Me》。

向來以百變裝扮見稱的Gaga,今年繼續以不同浮誇造型亮相,並配合各種風格的口罩,甚有防疫時裝騷的味道。她致謝時表示,要把獎項獻給留在家的所有人,「對很多人來說,今年真的很不容易,但我看到這個世界充滿了巨大勇氣」。

BTS奪4獎 獻唱新歌

「過江龍」BTS首度在VMA連奪最佳韓國藝人、最佳流行曲、最佳組合及最佳編舞等4獎,現場並播出他們首次獻唱最新英文單曲《Dynamite》的片段。在MTV的YouTube頻道,該片段短短9小時已錄得超過638萬次瀏覽,遠遠抛離其他歌手。另外,韓國女團Blackpink亦憑《How You Like That》奪得最佳夏日歌曲。至於樂壇天后Taylor Swift,憑《The Man》奪得最佳導演殊榮,她透過網上連線發表得獎感言。Miley Cyrus的歌曲《Mother's Daughter》MV,奪得最佳美術指導及剪接獎外,她亦有參與演出。