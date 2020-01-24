VMA頒獎禮 悼念《黑豹》卓威博士文 防疫打扮Lady Gaga掃5獎

【明報專訊】有線頻道MTV舉辦的年度VMA（Video Music Awards）頒獎禮，8月30日在紐約舉行，受疫情影響，現場不設觀衆，不少歌手透過網上連線領獎，很多演出亦預先錄影。大獎年度MV由加拿大男歌手The Weeknd捧走，但以數量計算，則百變天后Lady Gaga奪5獎成為大贏家，加上她以不同口罩配搭打扮的百變裝束演出，像表演了一場華麗防疫時裝騷。韓國「過江龍」防彈少年團（BTS）成績亦不俗，連奪4獎之餘，首度在美國觀衆面前獻唱最新英文單曲《Dynamite》。頒獎禮開始時，主持Keke Palmer更先向上周病逝的《黑豹》主角卓威博士文（Chadwick Boseman）致敬。

卓威博士文8月28日抗癌4年不治，終年43歲；VMA頒獎禮主持Keke Palmer在開場不久即向他致敬，稱他是有才華又熱情的演員，「他是真正的英雄，不只在銀幕上，而是他所做的每件事，他的影響將永留人間」。同時播出卓威博士文參加2018年MTV電影及電視大獎片段，畫面中的他展露燦爛笑容，令觀衆懷念。

The Weeknd為警暴受害者發聲

加拿大男歌手The Weeknd憑《Blinding Lights》獲頒最佳R&B及年度MV大獎，他致謝時表示，沒心情舉辦派對慶祝，並為近日遭警察槍擊的非裔美國人布萊克（Jacob Blake）和泰勒（Breonna Taylor）發聲，聲言正義會還他們一個公道。

Lady Gaga失落大獎，但連奪年度藝人、MTV多方位藝人等5獎，當中憑《Rain On Me》奪得的年度歌曲、最佳攝影及合唱等3獎，是跟小天后Ariana Grande分享，後者另外與Justin Bieber合唱的《Stuck with U》則贏得最佳居家MV，所以合共贏得4獎。Gaga和Ariana亦在台上表演了《Rain On Me》。

向來以百變裝扮見稱的Gaga，今年繼續以不同浮誇造型亮相，並配合各種風格的口罩，甚有防疫時裝騷的味道。她致謝時表示，要把獎項獻給留在家的所有人，「對很多人來說，今年真的很不容易，但我看到這個世界充滿了巨大勇氣」。

BTS奪4獎 獻唱新歌

「過江龍」BTS首度在VMA連奪最佳韓國藝人、最佳流行曲、最佳組合及最佳編舞等4獎，現場並播出他們首次獻唱最新英文單曲《Dynamite》的片段。在MTV的YouTube頻道，該片段短短9小時已錄得超過638萬次瀏覽，遠遠抛離其他歌手。另外，韓國女團Blackpink亦憑《How You Like That》奪得最佳夏日歌曲。至於樂壇天后Taylor Swift，憑《The Man》奪得最佳導演殊榮，她透過網上連線發表得獎感言。Miley Cyrus的歌曲《Mother's Daughter》MV，奪得最佳美術指導及剪接獎外，她亦有參與演出。