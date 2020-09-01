【開箱】《爆怒時速》撞橋《憤路狂逃》 跟車太貼胡亂響號拒道歉 引來全家浩劫

【明報專訊】美國8月21日大部分戲院重啓，《帝國驕雄》金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演的《爆怒時速》（Unhinged）成為首齣闖關的新片，結果首周末收400萬美元，成為票房冠軍，對比正常時期，這數目自然不理想，但由今年3月開始「封院」，觀衆餓新片已久，加上防疫措施安排，座位要保持距離，部分大城市的戲院仍未解封，所以此成績已算有交代。其實《爆怒時速》原定7月初在港上映，但受第三波疫情影響，延至本周四正式開畫。巧合的是，香港戲院8月28日重開，其中一部新片《憤路狂逃》（Tailgate）跟《爆怒時速》一樣，都是講述在公路上因駕駛問題發生爭執，卻不知道對方是來奪命的變態狂。

馬路判官教訓違例者

《憤路狂逃》是荷蘭片，去年10月在當地上映。導演及編劇Lodewijk Crijns透過小事如不遵守道路規則，隨時會招致殺身之禍，拍了一齣頗有趣的驚慄片。開首騎着單車的男子，被一名穿著全身保護衣的神秘人，拿消毒氣體殺死。下一幕，男主角Hans在家門外催促太太Diana及兩名女兒Milou和Robine快點上車，他要趕到父母家為爸爸慶祝生日。路途卻不順遂，Hans走在快線嫌前方的白色貨車開得太慢，好不容易在慢線找到機會超車，經過白色貨車身邊時做出挑釁動作。之後在加油站，貨車司機Ed尾隨而至，指摘Hans超速，要求對方道歉。兩人爭持不下，但Hans堅拒說對不起。

途中Ed尾隨不捨，Hans震怒，並停車再質問對方為何跟蹤他，Ed再提出要求他道歉，Hans不從，聲言要報警，最後手機落在Ed手上，Diana上前勸解時更險被車撞斃，最終兩人返回車上，Ed卻拿着消毒氣體前來向他們施襲，衆人大驚，幸擺脫對方，並到小鎮報警，由警察護送他們到達Hans父母家。但Ed憑手機定位系統，已找到Hans父母居所，並入內把兩老鎖起來。最終衆人能否安然無恙？

Ed儼如馬路判官，會嚴懲駕駛態度惡劣之徒，願意道歉的，獲得放生機會；冤有頭債有主，他只針對Hans一人，雖然見到他母親時也打探到底如何教育兒子，乘機教訓一頓。懲戒Hans之後，又會對他年幼的女兒說，這與你們無關，都是父母之過。

「受害」主角的缺陷

按照《憤路狂逃》上映日期，《爆怒時速》不可能改編（或抄襲）得成，兩片橋段卻十分相近。《爆怒時速》講述在擠塞的公路，剛離婚的年輕母親Rachel送兒子Kyle上學，煩躁的她向前方轉了綠燈也不開車的貨車狂響號，惹怒了司機Tom，他要求Rachel道歉不果，兩人在公路上互相追逐，Rachel僥倖擺脫對方並送兒子回校。孰料Tom尾隨她到油站，並偷去她的手機，兩人在路上再次連番追逐，摔甩Tom的Rachel致電好友Andy，發現Tom利用她手機的行事曆，到她約定Andy的餐廳，並殺害他。之後再襲擊Rachel的弟弟Fred及殺害其未婚妻Mary，並在公路上再次窮追Rachel母子，最後她能逃過一劫嗎？片中Rachel跟《憤路狂逃》的Hans一樣，駕駛態度出問題，卻拒絕道歉，因而得罪了社會上潛藏的失常分子。

兩片的「受害」主角，都有性格缺陷或生活挫折；Hans表面大男人實際很懦弱，為了面子而拒絕道歉。Rachel則剛離婚，生活不順，變成分外「躁底」，而且也自覺狂響號沒有錯。對拒絕道歉的主角，各有不同陳述，反而兩片對「奸角」的描寫篇幅迥異。《憤路狂逃》的Ed嚴懲態度惡劣、違反交通規則的道路使用者，但他為何變身「馬路判官」，沒任何背景資料。反而《爆怒時速》的Tom，有點舊片《怒火風暴》裏米高德格拉斯（Michael Douglas）的影子，有反社會人格之外，也不堪連串人生挫敗，等待一次點燃，就會瘋狂爆發。Tom失業、失去太太，連居所也快要失去，所有負面情緒經一次狂響號推向極點。兩片的編導都表示，故事是虛構的，為何如此巧合，抑或世上太多不平事已把人推向崩潰邊緣，敏銳的編導只是嗅到氣息，以兩個公路的驚慄故事借題發揮？