大仔徐朗赴英升學 徐榮偕妻送機眼濕濕

【明報專訊】徐榮的13歲大仔徐朗（Karson）前晚離港，獨自乘飛機前往英國升學，徐榮和太太送機，看着兒子入閘時不捨得，更忍不住眼濕濕。徐榮接受《明報》電話訪問，他稱兒子搭夜機，昨午抵英國第一時間報平安。他稱兒子是全副防疫武裝上機，他的學校在英國南部，當地零確診，所以他沒太擔心。徐朗幾年前決定追逐足球夢，今次他到英國讀書會參加校隊，再安排比賽，目標是入球會。他笑言兒子的學費與生活費好重皮，自己在港要更努力掙錢了。

包包攬住哥哥不肯放手

徐榮沒要求兒子努力讀書，他說：「學業方面及格便好了，一向沒給他壓力，他要專注踢波發展就全力做好。」他又稱到英國讀書也要兒子學懂照顧自己，短假期他不會返港，會到監護人屋企住，他要做家務兼有勞動工作，一切對他也是新經歷。他稱女兒「包包」初時知道哥哥要到英國讀書時哭得好淒涼，這段時間每日為她做心理輔導兼倒數，故前日她沒有哭，但整日也攬住哥哥不肯放手。徐榮鼓勵兒子道：「幾年前一家人有咗一個決定！時間已經到了這個決定的那一天了，雖然有唔捨得，但為了你走得更遠！學得更多！做得更好！你在遠方、我在這裏，大家一齊努力為我們的目標進發！加油哥哥！」

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