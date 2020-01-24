歌手Akon策劃 斥資468億 現實版「瓦干達王國」明年動工

【明報專訊】《黑豹》男主角卓威博士文（Chapwick Boseman）抗癌4年不治，終年43歲，令不少人懷念這名關注種族議題的男演員，片中他飾演的瓦干達國王，更啓發無數觀衆。剛巧美國R&B歌手Akon前日在塞內加爾首都達喀爾舉行記者會，宣布構思兩年、斥資60億美元（約468億港元）的Akon之城，將於明年動工。Akon之城的概念圖充滿未來科技感覺，被喻為現實版的瓦干達王國，難怪有不少《黑豹》粉絲留言表示，期望Akon之城能盡快落成。

現年47歲的Akon在美國出生，父母是塞內加爾人，他童年部分時間在這個西非國家度過，所以有着深厚感情。Akon在記者會表示，希望這個建築計劃能提供工作機會給塞內加爾人，也希望給面對種族不公的非裔美國人提供一個後備家園，「他們承受着，因為覺得沒有其他出路；所以如果你來自美洲、歐洲或其他地方流散的人，當你想到訪非洲，我們希望塞內加爾會是你的第一站」。

雖然國際航班在塞內加爾已恢復，但疫情肆虐，旅遊業依然未復蘇。Akon選擇在這時候在當地建設城市，可說冒險。他表示60億美元的總投資，已集資三分一，第一期工程將於明年初展開，估計需時3年竣工。對於投資者是誰，Akon稱基於保密協議，所以不能透露。據悉建築師是以迪拜為基地，看Akon之城網頁的草圖，建成後來將會是一個超現實的未來城市，以金屬及玻璃為主要建築物料，當中包括臨海度假村、科技中心、錄音室及有一個仿效荷李活的電影中心，期望能發展當地電影業。此外，計劃還包括有醫院、警局及加密貨幣，難怪很多《黑豹》粉絲都說Akon之城像是現實版的瓦干達王國了。

電視台播《黑豹》 609萬人收看

另一方面，剛過去的周日，美國ABC電視台播出《黑豹》向卓威博士文致敬，而且其間不播出任何廣告，讓觀衆一氣呵成欣賞，結果錄得609萬觀衆收看，成績理想。電影播畢再有半小時悼念卓威的節目，亦錄得472萬收看人次。

曾分別在《黑豹》及《42號傳奇》跟卓威博士文合作的米高佐敦（Michael B. Jordan）和夏里遜福（Harrison Ford）亦發文悼念。另外，有7900人聯署希望卓威家鄉南卡羅來納州安德森，能豎立卓威的雕像，並取代原有美利堅聯盟國的紀念石像。