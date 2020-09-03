出軌兩年 太太原諒 細So認錯：不敢講做好男人

【明報專訊】現年41歲商台前DJ細So（蘇耀宗），被爆背妻偷食，跟「白滑KOL」阿B暗交兩年，這段婚外情至今年6月才結束。細So前晚在社交網發文認錯及道歉，幸獲太太陳穎楠（Wing）原諒，他承諾會做好丈夫及好爸爸。Wing隨後亦表態支持丈夫，說會並肩繼續這段婚姻旅程。細So昨午在大嶼山寓所外接受傳媒訪問，左手戴着婚戒，他承認自己是一個犯錯的人，對不起太太、家人、朋友及第三方（阿B）。網民搜尋誰是「阿B」，車泳希及「熊仔頭」女神林呈風都一度成為嫌疑人物，她們都否認。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

細So經歷過兩段婚姻，與現任太太陳穎楠（Wing）結婚9年，育有兩子，突然被爆偷食事件，好丈夫及好爸爸形象受損。他前晚回覆《明報》說：「係我錯！錯得好緊要！希望大家高抬貴手，畀多啲空間我哋。」他在社交網發文認錯，寫道：「本人蘇耀宗就今（前）日有關婚外情的報道，向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。本人承認感情上確有做錯及處理不當，令各位痛心失望，本人難辭其咎。感謝太太的原諒和愛護，本人向太太承諾，努力維繫家庭，做個好丈夫、好爸爸。本人及太太已就此事達成共識，今（前）日回應此事後，日後不會再發表任何意見，希望大家能給予空間，多謝大家關心。」細So之前向傳媒透露跟「阿B」於6月分手，沒有聯絡，太太是收到有人私訊她才知道事件，他向太太坦白及認錯。

Wing發文撐夫

Wing亦於社交網發文支持丈夫：「一輩子的婚姻旅程中，總有高山低谷要一起走過。我選擇相信，並肩繼續這段旅程。這是我倆生命中重要的一課，多謝大家給予空間和體諒，讓我倆一起經歷、一起成長。感謝大家的關心，我們會好起來的。」細So昨午在爆出偷食事件後首度現身，他工作後返回大嶼山寓所時，接受在場傳媒訪問。細So戴眼鏡及口罩，左手戴着婚戒，受訪期間他不時語塞和唞大氣，又頭耷耷。他的太太Wing和兩名兒子，則未見蹤影。

向「第三方」道歉

細So表示覺得事端因他而起，應該站出來向大家面對面交代。他承認是一個犯錯的人：「我無論個人、感情事都錯，我對唔住我太太、家人、關心我及信任我朋友，仲有第三方，我好誠懇講句對唔住，我冇得請求大家原諒，當然我都冇得請求太太原諒，我將呢個決定交畀大家、亦交畀她（太太）。兩個月前，我將成件事講畀太太聽，她選擇畀機會我，原諒我都不單止，她知道婚姻、家庭要面對好大困難，但她願意同我一齊面對困難，去愛護我、保護我，我好對佢唔住，唉……」

他自言很坦誠同太太講自己犯的錯，承諾之後會彌補。不過之前他們以為是私人事，當公諸於世後，面對的壓力多了。他讚Wing是好太太及好媽媽，比他更加堅強，還擔心他要站出來交代。他有感重提事件，可能對每一方都不好，畀更多壓力及傷害，他已傷害夠深。

否認有性病

至於對太太承諾，是否要由壞男人變好男人？他說：「我會繼續愛護她，希望做盡責爸爸及丈夫，不敢講做好男人，每人犯錯希望有改過機會，太太畀咁好機會我，我要好好珍惜呢個機會。」他不諱言本身好多工作都暫停，加上這事件發生好急，明白影響到其他人，需要時間逐一向客戶交代。網民競猜誰是「阿B」，細So低頭嘆氣說：「好對唔住大家，麻煩到大家，我知道好多被牽涉其中，會畀人講『係咪佢、係咪佢』，真係好抱歉，我冇辦法一一去澄清，唔想件事傷害更深。」昨日有報道指阿B疑跟細So親熱後染上性病。細So就此事回應稱，當時從阿B口中知道此事時，因未了解狀况，只能跟對方道歉及安撫，他跟太太做身體檢查都未有染病。

網民猜林呈風車泳希「阿B」

網民猜誰是「阿B」，曾在YouTube頻道「熊仔頭」做過「熊仔頭」女神的林呈風（Bie），又客串過無綫劇《解決師》，成為揣測目標，Bie回應傳媒稱跟細So完全不熟，之後她在社交網斥不負責任留言罵完就走的人，他朝水落石出時，記緊還她一個清白。曾擔任ViuTV節目《Girls' Talk》主持，以及拍過電影《大師兄》的車泳希，英文名叫Wing，被指跟細So都戴黑色手繩，她急澄清：「多謝咁多位網友和記者的關心，我同男友關係好好，你哋所講嘅人唔係我啊！」

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