抱住馮寶寶拍戲 86歲「副導演王」朱日紅逝世

【明報專訊】粵語片演員兼資深副導演朱日紅（八姐）9月1日離世，享年86歲。導演章國明和高志森昨日在社交平台悼念故友。章國明道：「朱日紅，我哋都叫佢做『八姐』，香港電影重點人物，我哋曾經一齊登上喜馬拉雅山，𠵱家佢就獨自登上仙界，八姐再見！」高志森也難捨八姐說： 「我親愛的八姐朱日紅女士，一路走好，永遠懷念妳。」

1991年獲頒專業精神獎

朱日紅在電影圈工作接近60年，由粵語片電影演員做到幕後，曾與李香琴、任冰兒、梁素琴、黎坤蓮、金影憐、許卿卿、英麗梨和譚倩紅結義成為金蘭姊妹，合稱「九大姐」。朱日紅其後轉任電影場記及副導演，被稱為「八姐」。她是當年「新藝城」中堅分子，與麥嘉、黃百鳴和石天等人合作無間，黃百鳴接受訪問說：「八姐是《開心鬼》系列副導演，很用心照顧當時頑皮的開心少女組成員，我很尊敬她。新藝城很多電影都是八姐當副導，真正『副導演王』。她在電影圈很有歷史，年輕時已抱住馮寶寶拍戲。」八姐亦曾擔任《南海十三郎》等舞台劇的服裝統籌，收山之作是杜國威執導的《Miss杜十娘》。

1991年，八姐獲香港電影金像獎頒發專業精神獎，是首名獲此獎的副導演，當年由周潤發負責頒獎。

記者：柯美