王浩信咀張振朗口感新鮮 男女通殺 求突破忍痛被蔣家旻咬唇

【明報專訊】王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡及高海寧等，昨日於將軍澳電視城宣傳劇集《反黑路人甲》。王浩信稱劇集已播一半，大感不捨，多謝觀眾和網民對他的鼓勵和支持。談到日前播出被「水姐」蔣家旻咬唇示愛一幕，引起網民熱議。王浩信笑稱這個動作很切合水姐的狂野性格，並說：「因為是喜劇，拍之前大家都有討論過，希望畫面上有些突破，她設計了這一幕。（被咬了多少次？）一次啫，一嘢好了。（事前有何準備？）要忍痛。」

記者：陳釗

攝影：孫華中

王浩信和張振朗預告明晚播出二人的「hehe一吻」，王浩信稱跟女演員拍吻戲點都會有少少尷尬，但與張振朗就不會，他說：「我們有很豐富的設計，因此這場戲還拍多了一日，真的很考我們忍笑能力。」

王浩信透露是他做主動惜張振朗，口感幾新鮮，未試過。笑問張振朗被惜可有「反應」？他笑言：「我不容許自己有反應，要按捺住……自己不要笑，否則又要咀多次。」問張振朗惜完王浩信後，女友可有不讓他惜？他笑言沒有，很多身邊人都說期待這一幕。

王浩信被問到太太陳自瑤日前生日在社交網發文，唯獨沒回覆他的生日祝賀留言，他聽到太太名字即刻落閘，並說：「不講了。」

馮盈盈為咬字清晰 致表情誇張

馮盈盈預告與劇中爸爸石修的父女情會有翻波，有多場喊戲，拍時很觸動她心靈。對於網民批評她的演技，指她說話嘴部表情誇張，馮盈盈承認拍時為咬字清晰，的確用多了力，後來接受言語治療，才發現咬字清晰是不需要嘴部用力，發音時舌頭擺對位置便可。她說：「其實這不是病，我會繼續去上堂，繼續進步。」

湯怡怕出事 唔check男友手機

湯怡表示前晚劇中7個女仔終於同場出現，角色跟她本人很相似，就算對個男仔有意思，若發現對方身邊出現多名女伴，會選擇退出，她說：「因知道對方的心不在自己那裏，爭都無意思。（現實中可遇過這種男仔？）幸好沒有，我是很無安全感的人，所以對方要給我很多安全感，起碼知道大家每日的行蹤和在做什麼，不是要check住對方，只是要有交帶，不要突然消失幾小時。」湯怡稱不check男友電話，是她的底線，她說：「有朋友試過check男友手機，結果真的出事，我寧願他呃我一世。」

湯怡透露有朋友介紹男仔給她，彼此了解中，但她現在無時間拍拖，先慢慢相處，不會為拍而拍，會否有機會跟前度洪卓立復合？她笑說：「不答啦。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com