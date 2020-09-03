《花木蘭》9•17香港開畫 劉慈欣《三體》拍Netflix英語劇

劉慈欣（圓圖）得獎小說《三體》將會改編拍成Netflix英語劇集。他的另一作品，去年拍成賀歲片《流浪地球》（大圖）。

《花木蘭》映期一改再改，如今落實本月17日在港開畫，且看票房會否受到影響。

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，內地女星劉亦菲主演迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）再三延期後，上月宣布美加等地改於影視串流平台Disney+上架，至於中港亦重新確定映期，本月11日先在內地戲院開畫，香港延至17日公映。另一影視串流平台Netflix亦公布，將會把內地科幻作家劉慈欣的得獎小說《三體》改編拍成英語劇集，並由美劇《權力遊戲》班底負責監製和改編，令人期待。

製作費高達2億美元（約15.6億港元）的《花木蘭》，今年3月舉行英美首映禮後，因受疫情影響，未能如期開畫，迪士尼宣布延至7月24日上映，後來映期一再推遲至8月21日，最後更採取「非常手段」，明日開始在美國、加拿大、澳洲、新西蘭、日本及部分歐洲國家的影視串流平台Disney+上架，點播費用為29.99美元（約234港元），遭網民批評定價過高。

至於未能收看Disney+的國家及地區，包括中港台又如何？據報台灣防疫得宜，對戲院生意影響較輕，《花木蘭》將會如期在明日開畫；內地宣布本月11日公映，有望成為全球最重要的「票倉」；香港則押後至本月17日上畫，似有意避免跟下周四（10日）推出、基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導科幻大片《天能》（Tenet）正面對撼。

《權力遊戲》《星球大戰》監製導演聯手

Disney+獲迪士尼提供豐富且獨家的片源，至於另一影視串流平台Netflix則熱中與全球不同製作單位合作，昨日宣布由《權力遊戲》監製和編劇David Benioff與D.B.Weiss牽頭，加上《真愛如血》監製Alexander Woo、《星球大戰：最後絕地武士》導演賴恩莊遜（Rian Johnson）、畢彼特（Brad Pitt）旗下製作公司Plan B等聯手，將首個獲頒雨果獎最佳長篇故事的內地科幻作家劉慈欣小說《三體》，改編拍成英語劇集，後者更將兼任製作顧問，有關消息迅即在網絡瘋傳，成為科幻小說和影迷的熱門話題。

《三體》故事規模宏大，以「地球往事三部曲」形式分成《三體I》、《三體II：黑暗森林》及《三體III：死神永生》出版，由文化大革命時期說起，天體物理學女大學生葉文潔誤闖探索外星人的基地，並跟距離地球最近的三體外星人取得聯繫，從此種下禍根，三體人決定侵略並移居地球，最終由國家科學院院士汪淼率領多國部隊，阻止外敵入侵。

《流浪地球》搬上大銀幕票房大賣

劉慈欣的作品近年深受內地電影公司追捧，去年上映《流浪地球》及《瘋狂的外星人》等賀歲片，正是改編自劉慈欣的小說，《流》片在大陸更收超過46億人民幣。前美國總統奧巴馬亦自稱《三體》忠實粉絲，其後劉慈欣送上親筆簽名小說《流浪地球》，以示答謝。