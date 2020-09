BTS粉絲求青瓦台免兵役

next

【明報專訊】韓國男團防彈少年團(BTS)早前發行首支英文單曲《Dynamite》,甫推出即登上美國Billboard百大單曲榜冠軍,打破「江南大叔」PSY在2012年憑《江南Style》位列亞軍的最高紀錄,成績驕人,就連韓國總統文在寅亦透過社交媒體發文道賀。

BTS昨日舉行網上記者會,感謝全球歌迷和傳媒支持,被問到在《Dynamite》MV的幕後花絮片段中,出現成員模仿綜藝節目《無限挑戰》主持盧洪哲的經典手勢,柾國笑言原本只是成員之間鬧着玩,估不到導演把這些綵排片段輯錄其中,叫他們也嚇一跳。

同日BTS以代言人身分拍攝某汽車廣告的宣傳歌《IONIQ: I'm On It》MV亦已曝光,不過,原定本月10日在韓國開畫的BTS紀錄片《Break the Silence: The Movie》,受疫情影響,事務所宣布延期上映,詳情容後公布。

正當BTS揚威國際的同時,成員卻將面對兵役的問題,雖然Jin早已表明「作為韓國男人,我覺得服役是理所當然的義務」,然而粉絲表示不捨,最近又再舊事重提,透過青瓦台國民請願方式,要求總統豁免BTS的兵役,結果反應熱烈,且看當局如何回應。