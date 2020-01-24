BTS粉絲求青瓦台免兵役

【明報專訊】韓國男團防彈少年團（BTS）早前發行首支英文單曲《Dynamite》，甫推出即登上美國Billboard百大單曲榜冠軍，打破「江南大叔」PSY在2012年憑《江南Style》位列亞軍的最高紀錄，成績驕人，就連韓國總統文在寅亦透過社交媒體發文道賀。

BTS昨日舉行網上記者會，感謝全球歌迷和傳媒支持，被問到在《Dynamite》MV的幕後花絮片段中，出現成員模仿綜藝節目《無限挑戰》主持盧洪哲的經典手勢，柾國笑言原本只是成員之間鬧着玩，估不到導演把這些綵排片段輯錄其中，叫他們也嚇一跳。

同日BTS以代言人身分拍攝某汽車廣告的宣傳歌《IONIQ: I'm On It》MV亦已曝光，不過，原定本月10日在韓國開畫的BTS紀錄片《Break the Silence: The Movie》，受疫情影響，事務所宣布延期上映，詳情容後公布。

正當BTS揚威國際的同時，成員卻將面對兵役的問題，雖然Jin早已表明「作為韓國男人，我覺得服役是理所當然的義務」，然而粉絲表示不捨，最近又再舊事重提，透過青瓦台國民請願方式，要求總統豁免BTS的兵役，結果反應熱烈，且看當局如何回應。