【開箱】《生化大殺戒》 白老鼠復仇記

【明報專訊】踏入2020，全球都受新冠肺炎疫情影響，何時才能生產有效疫苗，成為焦點所在，影視串流平台Netflix德語新劇《生化大殺戒》（Biohackers）原定4月上架，考慮到第一集劇情涉及神秘病毒，可能令觀衆不安，所以延後至8月20日首播。

追查胞弟死因

《生化大殺戒》創作人基斯頓迪達（Christian Ditter），曾拍過《單身又如何》、《親愛的原來是你》等電影。《生》劇合共6集。第一集開首在火車，突然有人昏倒，一名女孩上前施救，但倒下的人愈來愈多，似乎中了不明氣體。鏡頭一轉追溯到兩星期前，在火車上為其他人急救的女孩名叫Mia，是大學的醫科新生，在校外租住地方，同屋都是研究生，包括富裕又漂亮的Lotta、喜歡用自己身體做實驗的Ole，以及華裔女生Chen-Lu。Mia對生物科技及Lorenz教授的課特別感興趣，並刻意結識Lorenz的實驗室助手Jasper，兩人迅速成為一對。

原來Mia本名Emma，有一孿生弟弟，可他生病，10歲時已喪命，她印象中父親曾與Lorenz爭執，怪責她治療方面出錯；之後一場車禍，雙親離世，她倖存並目擊事發後Lorenz拿走一份文件。她之後隨祖母到瑞典生活，但從此矢志學醫，要回來尋找弟弟的真正死因，於是設法到Lorenz身邊。其實Mia跟柏林一名記者有聯絡，對方跟進Lorenz暗地從事的生物科技實驗，但苦無證據，Mia另一目標就是要蒐集她的罪證。

「神人計劃」實驗

某次當她隨Jasper到Lorenz寓所，並準備拿回她跟弟弟的檔案之際，Jasper突然病發，到此時她才知道對方患有亨廷頓舞蹈症，在Lorenz的實驗室工作，因為她的研究可助其延緩病情。這次Jasper病發，最終得Chen-Lu及Jasper室友Niklas幫忙，最終無恙；但Niklas拾獲Mia的檔案。Niklas質疑她有目的才接近Jasper，Mia被迫向他坦承一切，他不但同情，更戀上Mia。Lorenz亦開始懷疑Mia身分，Jasper最後發現被Mia和Niklas背叛。

Mia後來從Lorenz的舊拍檔知道，自己和弟弟是「神人計劃」的一部分，他們和其他二百多個試管嬰兒，從胚胎開始被植入病毒，並研究治癒遺傳病的方法及基因排序。Mia弟弟是失敗的白老鼠，她卻活下來，而且有完美的免疫系統。劇集開首，Mia跟Niklas正是拿着二百多人的基因試管到柏林，Jasper卻在火車放毒，幾乎全車乘客倒下來，唯獨Mia沒事。到底她能公開Lorenz的罪證，為弟弟及父母報復嗎？

劇中的Lorenz知道自己的研究越界，所以最初以為Mia是倫理委員會派來調查她的臥底，及後知道她是自己的「研究成果」，即感到十分高興。她深信「神人計劃」若成功，所有小孩出生都是健健康康，不再受遺傳病之苦，譬如患有亨廷頓舞蹈症的Jasper。可是成功之前，實驗都用於有血有肉的小孩身上，故意讓他們染病再治療再研究，Mia的弟弟成為了犧牲品，這種實驗確實有違科技倫理。可能全劇只有6集，所以拍得十分緊湊，連Mia和Jasper跟Niklas的關係發展，也相當高速，沒什麽鋪排。

電影《姊姊的守護者》

此劇令人想起金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）主演的一齣舊片《姊姊的守護者》，故事講述金美倫的女兒自小患有白血病，於是利用試管嬰兒技術誕下幼女，姐姐要骨髓或任何器官，就由妹妹供給家姐，但妹妹年紀漸長，決定反抗，找律師控告父母，要求奪回身體的自主權。及後揭發興訟是患病多年家姐的主意，她已活得太累，不希望父母為了延續其壽命，不斷要她和妹妹接受一次又一次的手術。

壽命與健康是否要建築在別人的痛苦上？愈趨高超的醫療技術，必須由衆多生命的實驗來成就？這些觸及生物科技的倫理問題，值得深思。