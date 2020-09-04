威尼斯影展疫下開幕星光黯淡 狄達絲雲頓領獎高呼：瓦干達萬歲

【明報專訊】第77屆威尼斯影展昨日在疫情陰霾下揭幕，紅地氈上星光黯淡，擔任主競賽單元評審主席的金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），親自向《奇異博士》女星狄達絲雲頓（Tilda Swinton）頒發終身成就獎，後者致謝時不忘悼念《黑豹》已故男星卓威博士文（Chadwick Boseman），即場高呼戲中經典對白：「瓦干達萬歲（Wakanda Forever）！」全場起立鼓掌和應。

受到疫情影響，世界三大影展亦難免失色，原定5月開幕的康城影展被迫停辦，威尼斯影展雖然如期舉行，但不少參展影星未能出席，導致開幕禮紅地氈上冷冷清清，除了評審團包括姬蒂白蘭芝、麥迪倫（Matt Dillon）及露迪雲仙妮亞（Ludivine Sagnier）等之外，便只有模特兒Taylor Hill、Erika Aurora等充撐場面；放映電影數目亦減至60部左右，入場觀眾必須量度體溫，全程戴上口罩，並隔位而坐，做足防疫措施。

金色面罩取代口罩

今屆共有兩名女性電影人獲頒終身成就獎，狄達絲雲頓正是其中之一，昨日她在開幕禮上率先領獎，對於今年11月即將「登六」（60歲生日）的她來說，相信是最有紀念價值的禮物吧？至於香港導演許鞍華將於下周四領獎，同日舉行新片《第一爐香》首映禮。

穿著Chanel黑白長裙的狄達絲雲頓，進場時以金色復古面罩代替口罩，雖然毫無防疫作用，至少可以成為鎂光燈焦點。她在致謝辭時表示，戲院是帶給她歡樂的、視為故鄉的地方，她又感謝過去曾經獲獎的演員，「你們都是我的老師、前輩，我跟着你們的步伐，才能行到這裏」。

還記得狄達絲雲頓前日抵達威尼斯時，率先擺出「黑豹」卓威博士文的招牌交叉手勢以示悼念，昨日領獎時更高呼戲中經典對白：「瓦干達萬歲！」向曾經合演《復仇者聯盟4：終局之戰》的舊拍檔致敬，台下嘉賓聞言亦全場起立，一起鼓掌和應。

遺憾未能演《黑豹2》

提起卓威博士文，據綜藝網站The Hollywood Reporter報道，他在2016年確診第三期腸癌後，一直堅持低調治療，只讓極少數親友得悉病情，包括經理人Michael Greene、《42號傳奇》導演拜仁夏格蘭（Brian Helgeland）等，就連《黑豹》所屬Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）亦是在他離世當日，才首次得悉真相。

另據知情人士透露，卓威博士文在過去4年接受無數次手術和化療期間，先後演出《復仇者聯盟4：終局之戰》、《誓血五人組》等7部電影，他更樂觀地認為，自己可以完成《黑豹2》拍攝工作，並積極接受體能訓練。遺憾的是，此片原定今年10月開鏡，但他已無法參演了。