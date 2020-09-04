細So小三身分曝光 練美施育一子一女獲老公撐

【明報專訊】41歲商台前DJ細So（蘇耀宗）被爆背妻「偷食」，與「白滑KOL」阿B暗交兩年，至今年6月才分手。偷食風波曝光後，細So公開認錯道歉，並獲太太陳頴楠（Wing）原諒。阿B真實身分惹揣測，原來是35歲人妻練美施（Macy），她跟丈夫王先生育有一對子女。Macy向傳媒表示對細So的感情很認真，還爆細So跟太太講的版本跟真實有出入。對於有傳她曾懷有細So骨肉及做過人工流產手術？她避談不回應。她的丈夫亦發聲護妻，認為Macy為人太簡單易信人。

娛樂組

細So被爆出軌，雖然他立即公開認錯，感謝太太原諒，承諾會努力做好丈夫及好爸爸，但事件繼續發酵，愈揭愈多。他的婚外情對象是有夫之婦練美施（Macy），同樣育有兩名小朋友，老公王先生是中醫。Macy16歲開始工作，做過傳銷、時裝店售貨員，近年以索媽姿態在社交網開設專頁，經營童裝及首飾生意，與網民分享心得。她回應傳媒表示事前不知好友會替她不值爆料，如知道會阻止。不過有質疑是她自己爆料？她對此否認，稱可能是朋友看不過眼才爆料。

Macy愈愛愈深不能自拔

Macy談到與細So這段孽緣，因愈愛愈深不能自拔。她對細So的感情是認真，曾堅持相信對方。她又稱跟細So一起前，與老公已有問題在協調，不是因細So介入才有變。她讚老公是好先生及好爸爸，已原諒她。問到與老公是否重修舊好？她稱私人事不想多提。

「染性病肯定不關老公事」

至於她勇敢承認自己是第三者，是不想帶來更多傷害。有傳她曾有細So骨肉及做人工流產手術？她避談說不想提，無回應。提到有傳她跟細So親熱後染性病？Macy說跟丈夫有定期驗身，肯定不關老公事。是否因染病與細So分手？她說是有不開心事，不論病或其他身體傷害。Macy還稱細So跟太太陳頴楠（Wing）解釋的版本不同，沒真正坦白真正的事實。Macy其後又稱老公其實於前年已知道有細So的存在，而細So的太太Wing亦一早懷疑丈夫偷食，並鎖定第三者叫Macy；Macy稱老公好包容，一直等她醒覺。

王先生護妻：她太易信人

Macy老公王先生亦開腔撐她，說Macy在工作及家庭都做得好好，但為人太簡單、太易信人，事情已過去，她勇敢認錯及決定離開對方，已表現誠意，他要保護太太。Macy獲老公力撐好感動，會一起面對。不過Macy不太得網民歡心，有網民狙擊她，數她幾宗罪，包括在網上扮無老公、賣性感、利用女兒呃Like，以及平貨當貴價貨賣等。Macy在孽緣曝光後，已刪走社交網帳號。細So亦清空Instagram，除道歉文外，其他過千個帖文全部刪除。