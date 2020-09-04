古天樂開直播驚見宣萱被嚇窒

麥美恩（右）玩少少遊戲就標晒汗，被古天樂（左）取笑叫她去睇醫生。（視頻截圖）

【明報專訊】古天樂（古仔）昨日於facebook開直播，宣傳保險公司手機程式。古仔和主持麥美恩即場用健身環鍛煉體能，打羽毛球外，還挑戰踏單車產生電力推動榨汁機，古仔透露平時愛喝果汁。由於新冠肺炎疫情持續，他都不敢鬆懈，直播期間不停提醒麥美恩要保持社交距離，不要行近他。最搞笑是他們背後的熒幕突然出現宣萱片段，古仔笑言：「日光日白見到宣萱，嚇死人咩。」

娛樂組

古仔在直播開始時穿著紅色外套，說今期流行是做運動，因近日疫情嚴峻，除外出工作，其他時間他盡量留家抗疫。

他身邊很多朋友都因而發胖不少，他就勤力做運動保持至弗狀態，勉勵大家都要保持身心健康，提升抗疫力。

麥美恩被嘲體能差

他與麥美恩各自拿起健身環做出各種姿勢，麥美恩做了兩下深蹲動作便說標汗，被古仔笑她應該要去看醫生。之後他們拿起球拍，考眼力將羽毛球打入不同尺寸的容器，麥美恩要站在容器前才能打進目標，場面搞笑。

當古仔踩單車產生電力推動榨汁機，即場榨「至Koo」果汁，他透露自己平日愛喝果汁，特別是有維他命C的生果，增強抵抗力，他又喜歡雪梨，對皮膚好好。

其間兩人身後的熒幕突然播出宣萱的片段，古仔看見好友宣萱嚇一跳，大叫︰「嚇死人咩，日光日白見到佢。」最後古仔換上醫生袍，惹來在場人士大叫「靚仔」。被問何時開拍一套有關醫生的電影時，他鬼馬說：「今日（昨日）即刻開拍。」