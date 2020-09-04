冷靜理性從沒掌摑男友 傅嘉莉不求轟烈愛情

【明報專訊】35歲傅嘉莉（Kelly）早於18歲入行做模特兒，2015年簽約無綫當藝人，5年來共演出逾10套劇集，無論劇種、故事背景、角色戲分都有所不同。Kelly稱熱愛演戲，一直想擺脫靚女框框，每次演出都百分百投入，正如她對工作、愛情、人生都是抱認真心態。隨年紀漸長，Kelly覺得愛情與麵包取平衡同樣重要，追求真實愛情也會現實地考慮經濟條件。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

傅嘉莉（Kelly）在劇集《反黑路人甲》飾演黑幫家族的二小姐蔣千瑜，是一名管數精明的女子。Kelly劇中演出一幕喪父爆喊戲，嚎哭流真眼淚加鼻涕，不少網民都被感動讚好，對她另眼相看。她另有一場與賴慰玲的喊戲也發揮得淋漓盡致，情緒崩潰連講對白都含糊不清，導演認為夠真摯肯收貨，難怪她自覺演戲有進步。

雖然拍喊戲難不到Kelly，但劇中與許家傑的談情戲卻被考起，她說：「我們以前未合作過，但首日開工就要拍吻戲。劇中我對司徒sir（許家傑）又愛又恨，還要掌摑他；每逢拍咀戲、鬧人及摑人的戲都覺得好難，摑人要控制力度，做出真實感又不傷到對方，真的好難，拍攝時我是真打，遷就不同角度拍了幾個take，他都硬食幾下。」

愛情麵包同樣重要

現實中的Kelly冷靜又理性，甚少跟以前男友爭執，更未試過發脾氣摑人，反而年輕時拍拖試過因小事鬧交，前度在她父母面前一手推她埋牆。她說：「當時好反感，平時好sweet，有事時EQ變低。我是他女友，點解可以動武？知道他是不想，沒有因此分手，但大大扣分。我不灑脫、易𧨾又願意給機會對方，因為不喜歡變改，正如食開魚蛋粉不會轉食喇沙。」以往她最短一段感情都維持5年，最長達8年，每次都好投入認真，卻不期待遇到轟轟烈烈的愛情，將來結婚也不打算會鋪張。隨年月及人生經歷增多，Kelly認為愛情和麵包同樣重要，追求愛情也會現實地考慮經濟條件。她說：「在香港大家都好發憤，如沒經濟能力，屋都沒有又怎樣生存？即使我好愛對方，但基本經濟能力都缺，日後會有好多問題產生，若要生小朋友，還有未來的教育問題，這些是不能用浪漫、愛情大過天去彌補。所以，追求真實愛情同時，麵包都好重要，不是要天天食大餐，最低限度生活上也要有舒服位」。

跳出靚女框框慢慢開竅

Kelly熱愛演戲，多年前已跟詹瑞文、甄詠蓓等上堂學戲，自覺正慢慢開竅，最希望可拋開包袱、跳出靚女框框，扮演與自己截然不同的角色。她自知聲線方面稍弱，希望訓練如何運用聲線，幫助演戲。她又想挑戰扮精神分裂，早前拍新劇《刑偵日記》，故事講述現今社會有些表面正常卻是多重人格的人，她認為這類角色是一大考驗。

說話不叻有時黐脷筋

Kelly最近主持節目《姊妹淘》，她擁有10年模特兒經驗，不介意當觀眾是閨密，分享自己的扮靚心得，但她稱主持節目仍有待改進：「拍劇靠劇本，做主持就考急才。自問說話不叻，轉數又不夠快，有時還黐脷筋，所以做主持好大挑戰。」兩年前創立自家髮飾品牌，她只為興趣，視為副業，即使有人欲注資她的品牌，都婉拒對方好意，未來繼續將主力放在演藝事業上。

場地：尖沙嘴帝苑酒店Greenery雅苑座

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