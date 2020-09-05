陳木勝追思會 成龍劉德華杜琪峯悼別故友

【明報專訊】曾執導電影《天若有情》、《特警新人類》、《三岔口》及《新警察故事》的香港導演陳木勝，上月23日因鼻咽癌離世，終年58歲。家屬昨晚於沙田天主教聖本篤堂為陳木勝舉行追思會及追思彌撒，下周一（7日）舉行辭靈禮後，靈柩將移奉柴灣歌連臣角火葬場火化。陳木勝生前人緣甚佳，昨日大批圈中好友現身悼念，包括成龍、劉德華、古天樂、甄子丹與太太汪詩詩、恩師杜琪峯、楊受成、林小明等。杜琪峯眼濕濕感不捨，他大讚陳木勝尊師重道，工作態度好，對電影充滿熱情。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

由於疫情關係及座位有限，出席追思會人士要先留座、戴口罩及入場前接受體溫量度。為尊重家屬，會場範圍內嚴禁拍照、錄音、錄影、視頻上網及謝絕傳媒採訪，聖本篤堂門外有多名工作人員緊守，傳媒只能在指定範圍內採訪。

華仔雙手合十不受訪

昨晚近6時陸續有圈中好友到場，岑建勳與前妻謝寧及兩名女兒、杜琪峯夫婦、羅永昌、甄子丹與汪詩詩 、羅啟銳與張婉婷、關信輝、樂易玲等。成龍於6時18分到場，他一身黑色素服，向傳媒揮手，未有接受訪問就進入會場。劉德華抵達時雙手合十，他與古天樂均示意不接受訪問。劉青雲與郭藹明、唐季禮、劉偉強、張智霖與袁詠儀、何超儀與陳子聰、錢嘉樂與湯盈盈、葉念琛、古巨基夫婦、楊千嬅與丁子高等送上花圈悼念。

杜琪峯眼濕濕不捨故友

9時45分追思會結束，圈中人相繼離開。杜琪峯表示追思會內大家都好懷念陳木勝。是否不捨陳木勝？杜琪峯欲言又止，眼濕濕說：「好難講出口就講唔出……。」他談到最欣賞陳木勝是工作態度，彼此認識39年，陳木勝當年是他的副導演，是他合作過副導中最出色的。他稱做他的副導演好難，因他脾氣差，但陳木勝盡自己責任，一到現場便告知他要做什麼，他笑言被陳木勝逼到無符；不過那時有陳木勝的安排及積極態度，在對方的鞭策下做到很多事，當時好欣賞對方。

讚陳木勝尊師重道

杜琪峯之後引薦陳木勝入新藝城擔任梁普智的副導，直到拍《天若有情》再合作，建立長遠友情。杜琪峯稱陳木勝非常尊師重道，一世人也沒求他幫忙，反而是幫他很多。他有次要拍殯儀館場面的戲，因身體不適發燒，致電陳木勝，對方立即到場代為完成拍攝。

杜琪峯續道︰「有些人天生有這種能力，陳木勝是個對電影好有熱情的人，他的承諾、道德、謙虛及職業操守非常之好，各老闆也對他好好，他是新一代導演的學習榜樣。他未到60歲就離開了，很可惜！不知道他最喜歡自己哪部戲，但他的作品也不少。希望他的太太繼續積極面對人生。陳木勝是個很會安排的人，相信其家屬不會有經濟問題。」