再有人妻捲細So出軌風波 張紫語澄清：我不是主角

【明報專訊】商台前DJ蘇耀宗（細So）跟太太陳頴楠（Wing）結婚9年，育有兩子，於9月1日他被爆有婚外情，被指跟KOL「阿B」暗交兩年，今年6月分手。細So公開承認偷食，太太表態原諒，但事件未解決。阿B身分曝光，是35歲已婚的練美施（Macy），老公是中醫師，兩人育有一子一女，練美施跟細So交往期間疑被傳染性病及做過人工流產。事件發展至前日，再有「人妻」被捲入出軌風波，練美施爆料細So早有前科，他2016年主持音樂節目曾搭上參賽者，有傳是已婚、現年31歲的張紫語（Jelly）。多角關係的孽緣錯綜複雜。

稱不雅短片只傳給老公

張紫語成嫌疑者，網上又流傳疑似她的自拍露點短片，昨日她在社交平台發聲明回應傳聞，澄清跟細So沒有關係，她說跟男事主（細So）早在唱歌比賽之前已認識多年，一直是朋友關係，只曾在工作上同場，「我絕對不是女事主（練美施）口中所講的主角」。她又稱從沒有跟細So互傳短片，甚至發生關係，請大家不要再胡亂猜測。她提到流傳的短片，說是6、7年前她傳給長期在外地工作的老公，是夫妻間的事。幾年前她已收到陌生人以這短片向她勒索的短訊，當時她已報警處理，經調查證實是黑客所為。

練美施老公避傳媒

細So於9月2日見傳媒，就出軌作交代後一直閉關，對於練美施現身的指控，他只說跟太太也有驗身，並沒有染病。練美施的老公王醫師曾挺身護不忠的妻子，向傳媒稱老婆太簡單與相信人。昨晨10時許，王醫師返長沙灣的中醫診所，見傳媒在守候，他迴避鏡頭急步入醫館，不肯接受訪問。

記者：林祖傑