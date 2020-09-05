張韋怡入稟告姑仔誹謗 要求賠償兼書面道歉

【明報專訊】2007年參選港姐的張韋怡，落選後加入無綫拍了逾百部劇集，但都是小角色。2014年她與經營家族生意的有錢男友Michael Poon結婚，成為豪門闊太，入住8000呎獨立屋，現育有5歲兒子。張韋怡今年6月遭Michael Poon的胞妹潘碧玉（即張韋怡姑仔）在社交平台撰長文開名狂數。張韋怡前日入稟高等法院控告潘碧玉誹謗，指其誹謗言論令她於今年7月29日小產，要求法庭頒禁制令，並就聲譽受損要求被告賠償及作出書面道歉。

張韋怡6月時被姑仔在社交平台撰長文開名狂數，稱張「私吞家翁給孫仔教育基金」的100萬，用來報讀北京課程。

指惡意誹謗導致精神焦慮

張韋怡前日入稟高等法院控告潘碧玉誹謗，在入稟狀指的不實及誹謗言論，令她於今年7月29日小產，並搬離免費的現居，花費每月5.6萬元租用尖沙嘴K11的服務式住宅，以及因惡意誹謗導致她精神焦慮，她到精神科醫生看診，診金3820元。

原告人張韋怡要求法庭頒下禁制令禁止被告潘碧玉再發表針對原告的誹謗及不實言論，另原告因今次誹謗令她聲譽受損，要求對方賠償，以及要求被告書面道歉等。

【案件編號：HCA 1500/20】