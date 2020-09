王曼喜與同性伴侶訂婚 馬詩慧支持：信女兒眼光

【明報專訊】王敏德與馬詩慧的28歲長女王曼喜自承認出櫃後,每次拍拖都大方示人,可惜之前幾段感情維持不算長久。她現與任職攝影師的同性伴侶Elaine拍拖約一年,兩人愛得甜蜜,不時公開親密照曬恩愛,Elaine更得王曼喜父母歡心,早已融入王家,常參與家庭聚會。前晚王曼喜上載與Elaine的甜蜜照暗示拉埋天窗,即獲家人和朋友送祝福。

記者:林蘊兒

王曼喜(Kayla)前晚在社交平台上載與女友Elaine親密相兼曬戒指,並寫上「you and me until the end of time」,暗示與女友會結婚一起共度餘生,隨即獲家人和朋友留言送祝福。

王敏德開心扮鎮定

記者聯絡Kayla求證結婚一事,暫未獲回覆;Kayla的媽咪馬詩慧(Janet)則回覆《明報》證實女兒已訂婚,她說:「當她們告訴我訂婚決定時,我的反應是『不是結婚嗎?』因一早已接受Elaine,已預料她們會結婚。對於她們的決定,只要是女兒覺得開心,作為媽咪必定支持。」她稱讚Elaine乖女,對她評價正面,覺得Kayla揀得對方做另一半必然有信心,她亦信任女兒眼光。她爆老公王敏德(Michael)知道女兒訂婚決定,表面扮鎮定若無其事,事實卻很開心,更形容從今以後Elaine便正式成為家人了。

Janet表示由於目前疫情尚未完全受控,會待情况稍為穩定才舉行婚禮,最基本都會邀請親戚朋友食餐飯慶祝。

計劃外地註冊行禮

至於何時開始為女兒籌備婚禮?Janet稱會逐步來,目前雙方家長傾婚事仍有待安排,她說:「因為疫情,兩家人還未約到時間見面食餐飯傾,就算傾也不用太刻意。所以等她們各自通知最親的家人先,而且我不算好傳統,禮節方面並不太講究,總之她們開心就得。」由於香港同性婚姻還未有法律效力,Janet稱女兒打算到外地註冊行禮,Michael的老家美國是考慮地點之一,但暫時還未有決定。