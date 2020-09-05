王曼喜與同性伴侶訂婚 馬詩慧支持：信女兒眼光

【明報專訊】王敏德與馬詩慧的28歲長女王曼喜自承認出櫃後，每次拍拖都大方示人，可惜之前幾段感情維持不算長久。她現與任職攝影師的同性伴侶Elaine拍拖約一年，兩人愛得甜蜜，不時公開親密照曬恩愛，Elaine更得王曼喜父母歡心，早已融入王家，常參與家庭聚會。前晚王曼喜上載與Elaine的甜蜜照暗示拉埋天窗，即獲家人和朋友送祝福。

記者：林蘊兒

王曼喜（Kayla）前晚在社交平台上載與女友Elaine親密相兼曬戒指，並寫上「you and me until the end of time」，暗示與女友會結婚一起共度餘生，隨即獲家人和朋友留言送祝福。

王敏德開心扮鎮定

記者聯絡Kayla求證結婚一事，暫未獲回覆；Kayla的媽咪馬詩慧（Janet）則回覆《明報》證實女兒已訂婚，她說：「當她們告訴我訂婚決定時，我的反應是『不是結婚嗎？』因一早已接受Elaine，已預料她們會結婚。對於她們的決定，只要是女兒覺得開心，作為媽咪必定支持。」她稱讚Elaine乖女，對她評價正面，覺得Kayla揀得對方做另一半必然有信心，她亦信任女兒眼光。她爆老公王敏德（Michael）知道女兒訂婚決定，表面扮鎮定若無其事，事實卻很開心，更形容從今以後Elaine便正式成為家人了。

Janet表示由於目前疫情尚未完全受控，會待情况稍為穩定才舉行婚禮，最基本都會邀請親戚朋友食餐飯慶祝。

計劃外地註冊行禮

至於何時開始為女兒籌備婚禮？Janet稱會逐步來，目前雙方家長傾婚事仍有待安排，她說：「因為疫情，兩家人還未約到時間見面食餐飯傾，就算傾也不用太刻意。所以等她們各自通知最親的家人先，而且我不算好傳統，禮節方面並不太講究，總之她們開心就得。」由於香港同性婚姻還未有法律效力，Janet稱女兒打算到外地註冊行禮，Michael的老家美國是考慮地點之一，但暫時還未有決定。