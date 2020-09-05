阮兆祥自爆check前女友行蹤 黎耀祥難逃老婆五指山

【明報專訊】黎耀祥與阮兆祥主持清談節目《雙祥見》，在第2集談及感情話題。兩人被問到男人尊嚴的問題時，黎耀祥認為男人的尊嚴是建立在另一半的身上。當阮兆祥提到不抗拒幫另一半拿手提包時，黎耀祥有點愕然，說如果是幫女士拿重物，或對方看東西要他幫忙拿一段時間，他可以接受，但如果成為指定動作對男人就不太好。

阮兆祥自爆曾偷偷check前女友的行蹤，因對方常說約姊妹們外出茶敘，他想如此頻密，便查探是否真的茶敘。當他見到咖啡店都是女士便放下心頭大石，並上前打招呼，再送小禮物給女友。黎耀祥問如果當時她不是跟姊妹茶敘，禮物會賣掉？阮兆祥說都要交給她，但變成一件分手禮物。

兩人談到男女相處需互相尊重，黎耀祥被問如遇到奪命追魂call，甚至打朋友電話找他，會如何處理？黎耀祥笑說：「我很少遇到這種情况，通常我太太也會跟我一起，我很難逃出她的五指山。」

在「二選一」環節，在兩名無綫高層「樂小姐（樂易玲） VS 珍姐（曾勵珍）」中，他們會點揀？黎耀祥一秒即答珍姐。阮兆祥則大膽說兩人都不揀，他揀Paco（黃柏高），引得全場大笑。

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