羅拔柏迪臣傳確診 《蝙蝠俠》再度停工 明年映期恐延遲

羅拔柏迪臣復工兩日，即傳感染新冠肺炎，導致《蝙蝠俠》再度停拍，但他跟電影公司均對傳聞三緘其口。

【明報專訊】趁新冠肺炎疫情稍為緩和，荷李活多齣新片趕緊復工，改編自DC超級英雄漫畫的同名電影《蝙蝠俠》（The Batman）亦不例外，本月1日剛於倫敦片廠開機，前日證實一名工作人員確診，電影公司隨即下令全廠停工，有傳患者正是新片男主角、《吸血新世紀》34歲「男神」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）。

負責發行《蝙蝠俠》的華納電影公司前日發表聲明，承認一名工作人員接受新冠病毒檢測後，結果呈陽性反應，根據電影公司事先訂立的處理程序，患者需要接受隔離，拍攝工作亦再度暫停。由於聲明未有提及確診人士的資料，令到片廠人心惶惶。

電影公司拒絕回應

不過，據綜藝網站The Hollywood Reporter及Vanity Fair引述知情人士透露，患者正是戲中飾演蝙蝠俠的羅拔柏迪臣，但他本人及電影公司均未有作出回應。

由《猿人爭霸戰》導演麥維斯（Matt Reeves）執導的《蝙蝠俠》，早在今年3月中開鏡，但受疫情影響，未幾即宣布停工，延至本月1日重新拍攝，希望趕及明年10月1日上映，如今再度叫停，映期恐怕有變。

事實上，羅拔柏迪臣為拍《蝙蝠俠》可謂吃盡苦頭，自從此片在年初停工後，一直滯留倫敦租屋暫住，他接受男士雜誌《GQ》訪問時，自爆家居隔離生活苦悶，一日三餐都以罐頭充飢，從自拍照片可見，披頭散髮滿面鬚根的他，難以跟「男神」相提並論。

新片一部接一部

華納電影公司早前舉行網上DC超級英雄粉絲大會（DC FanDome），公開《蝙蝠俠》首條預告片，講述羅拔柏迪臣扮演年輕版蝙蝠俠，初到葛咸城後遇上挫折，但他從失敗中學習及成長，到蛻變成為真正英雄的故事。同片演員包括《小謊言》素兒卡維斯（Zoe Kravitz）飾演「貓女」、《大夢想家》哥連費路（Colin Farrell）扮演「企鵝」，以及《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）演繹的謎語人等，陣容相當強勁。

提起羅拔柏迪臣，雖然《蝙蝠俠》拍攝工作受阻，但早已拍畢的《天能》最近陸續在世界各地上映，他為影視串流平台Netflix主演的原創電影《神棄之地》（The Devil All the Time），亦將如期在本月16日上架，粉絲絕對不愁寂寞，可以看個夠本。